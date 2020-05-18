Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları
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Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

Doğa harikası görünümleriyle hayretler içinde bırakan sıra dışı görünümlü ağaçlar, renkleri, şekilleri ve fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Yaşadığı iklime göre şekillenmiş farklı görünüme sahip ağaçlar, hayranlık uyandırıyor.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları
18.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:31

Gördüğünüz bazı ağaçlar görünümleri ile sizi hayrete mi düşürüyor. Onları ve hayatınızda gördüğünüz tüm ağaçları unutun ve muazzam görünümü ağaçlara yakındna bakın. İşte, dünyanın en ilginç ağaçları ve olağanüstü görünüme sahip ağaçlar!

1. BANYAN AĞACI

Tek başına orman gibigörünen bu ağaç, Orta Afrika ve Hindistan civarlarında yetişiyor. 300'e yakın kalın ve 300' yakın da ince dalı bulunan bu ağaç "Tek ağaçlık orman"unvanına sahiptir.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

2. BAOBAP AĞACI

Afrika savanalarında boy gösteren iri gövdeli Baobap ağacı,9-10 metreyi bulan boyu ile devasa bir görünüme sahip. Maymun ekmeği adı verilen portakal kadar olan meyvesi, eczacılıkta ham madde olarak kullanılıyor.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

3. CADDO GÖLÜ SELVİ AĞACI

Masalsı bir görünüme sahip olan Caddo Gölü, ağaçları ile masalsı görünüme kavuşuyor.Birkaç yüzyıl yaşa sahip caddo gölü selvi ağaçları, muazzam görüntüsü ile şaşkınlık uyandırıyor.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

4. EJDER HAKANI

Yıl boyu yeşil kalan ejder hakanı, iğne yapraklı bir ağaçtır. Ters şemsiye görünümü ile ilginç bir görünüme sahip olan bu ağaç, gövdesi yaralandığı zaman dışarıya kırmızı sıvı akıtması ile biliniyor. 900 yaşına kadar hayatta kalabilen ağaçlar,yarım veya tam güneş gören gölgelerde yetişmektedir.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

5. GEZGİN PALMİYESİ

Muz palmiyesi türleri içinde en özel görünüme sahip türlerden biri olan gezgin palmiyesi, palmiye ya da muz değildir. Anavatanı, Madagaskar olan bitki, geniş yaprakları ve krem rengi gövdesi le görsel bir şölen sunmaktadır.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

6. GÖKKUŞAĞI OKALİPTÜSU

Ressam eli değmiş gibi bir görünüme sahip olan gökkuşağı okaliptusu, renkli bir gövdeye sahiptir. Yılın farklı zamanlarında soyulan kabukları altında kalan yüzeyler havayla temas ettikçe turuncu, mor ve mavi gibi renkler verir.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

7. JABUTİCABA AĞACI

Brezilya civarlarında yetişen jabuticaba ağacı, gövdesinden meyve vermesiyle ilginç bir yapıya sahiptir. Sağlık için faydalı olan jabuticaba meyveleri, ticari olarak değere sahiptir.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

8. JAPON AKÇA AĞACI

Japonya, Çin ve Kore'de yetişen Japon akça ağacı, akçaağaçgiller familyasındandır. 15 metreye kadar uzayabilen bu ağaç,sarı, mor, kahverengi ve boz renklerde görünümü ile ilginçgörünüme sahiptir.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

9. MAYMUN YAPBOZU

Anavatanı, Arjantin ve Şili'deki And dağlarının alt kesimleridir. Keskin dikenleri olan ağaç, maymun çıkmaz ağacı olarak da bilinir. Çok yavaş büyüyen bu ağaç,2000 yıla kadar yaşayabilmektedir.

Olağanüstü görünüme sahip ağaçlar! Dünyanın en ilginç ağaçları

10. MOR SALKIM

Romantik bir görünüme sahip olan mor salkım ağacı, bir çeşit sarmaşıktır. Mor salkım ağacı bir kızın karşılıksız aşkı ile efsanevi anlatımlara konuolmuştur.

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