O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Serhat Kılıç de konuk oldu. Peki, Serhat Kılıç kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Serhat Kılıç kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Serhat Kılıç. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Temmuz 1975

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Ankara

Tam adı: Serhat Mustafa Kılıç

1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda "İntiharın Genel Provası" adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. "İntiharın Genel Provası" adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

• Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018 - Yöneten: Mesut Arslan

• Tek Kişilik Şehir - Behiç Ak - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Serhat Nalbantoğlu

• Terör - Ferdinand von Schirach - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Yücel Erten

• İntiharın Genel Provası : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009 - Yöneten: Nurullah Tuncer

• Vur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 - Yöneten: Murat Daltaban

• Oyunun Oyunu : Michael Frayn - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2007 - Yönetmen: Mehmet Ergen

• Böcek : Tracy Letts - Tiyatro Dot - 2006 - Yöneten: Murat Daltaban

• Karımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı): Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - Yönetmen: Levent Ulukut

• Sevgili Doktor : Anton Çehov - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - yönetmen: Emre Erçil

• Memurin Faslı : Coşkun Irmak - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Abdullah Indır

• Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Zurab Siharulidze

• Morgan Dağından İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Abdullah Ceran

• Scapin'in Dolapları : Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan

• Taşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Yöneten: Zurab Siharulidze

• Azizname : Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu (Öteki Tiyatro) - 2000 - Yöneten: Yücel Erten

• Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000 - Yöneten: Erhan Gökgücü

• Müfettiş : Nikolay Gogol - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu : 1999 - Yöneten: Zurab Siharulidze

• Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999 - Yöneten: Semih Sergen

• Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yöneten: Rutkay Aziz

• Barış Adası Korsanlara Karşı : Hakan Güven - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yönetmen : Hakan Güven

Yönettiği tiyatro oyunları

• Pıtlatan Bal : Aziz Nesin - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004

• Barış Adası : Hakan Güven - Diyarbakır Şehir Tiyatroları - 1999

Rol aldığı sinema filmleri

• Mavzer - 2020 (Veysi)

• Çember: Ateş Üstünde - 2019 - (Adem Yılmaz)

• Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 - Robinson

• Veda : Zülfü Livaneli - 2010 - Salih Bozok (30- 57 yaş)

• Nokta : Derviş Zaim - 2008 - Selim

• Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 - İmam Hamdi

• Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 - Polis

Rol aldığı dizi filmler

• 2021- Şeref Bey

• 2020 Öğretmen (Taner Aslan)

• 2017-2019 - Söz (Çolak)

• 2017 - Çember (Adem Komiser)

• 2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)

• 2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)

• 2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)

• 2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)

• 2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)

• 2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)