Nil Burak kimdir, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Nil Burak merak edilmeye başlandı. 1986 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne bu kez İbo ile birlikte katılan Nil Burak, Selmi Andak bestesi "Yaşa Yaşa" ile üçüncü olmuştur. Boş Vere Boş Vere, Olmaz Olmaz Deme, Sen de Başını Alıp Gitme gibi şarkılarla gönüllere taht kuran şarkıcı Nil Burak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nil Burak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİL BURAK KİMDİR?

Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak (d. 27 Nisan 1948; Lefke), Kıbrıs Türkü şarkıcıdır.

Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya gelmiştir.

Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif'in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır.

Kıbrıs Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere'ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıkmıştır.

1975 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Nihal Munsif, arkadaşlarıyla birlikte gittiği İstanbul'un o dönemdeki en önemli gece kulübü olan Playboy'da, gelen davet üzerine sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. Herkesin dikkatini çeken ve çok beğenilen Nihal Munsif'in sahne ismi o gece, Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirilmiştir.

Profesyonel ilk sahne deneyimini Playboy'da yapan Nil Burak, daha sonra Maksim Gazinoları'nda çalışmaya başlamıştır.

Boş Vere Boş Vere... Güneş Bir Kere Doğdu...(1979-1988)

Türk pop müziğinin 45'lik plak dönemi, Nil Burak için "Gözünüz Aydın/Yalnızım Ben" 45'liği ile kapanmıştır. 80'li yıllara gelindiğinde artık LP'ler müzik piyasasında hakim olmaya başlamışlardır. Yaşar Güvenir bestesi "Yalnızım Ben", Nil Burak'ın ikinci albümü "Benim Adım Şarkıcı"da da yer almış ve listelerin bir numarasına kadar yükselmiştir.

Müzik kariyerinin her döneminde olduğu gibi 80'li yıllarda da Türk pop müziğinin çok önemli bestecileri ve söz yazarlarıyla çalışan Nil Burak, bu dönemde Selami Şahin bestesi "Boşvere Boşvere", Armağan Çamlı besteleri "Bağışladın" ve "Bir Garip Olur İçim" ve Orhan Gencebay bestesi "Bulamadık Ki" ile listelerin bir numarasında yer almıştır.

Nil burak, 1982 yılında Şili'de yapılan müzik festivaline Selmi Andak bestesi "Oryantal" ile Türkiye'yi temsil etmiş ve özel ödülün sahibi olmuştur. Şili dönüşünde sanatçının anıları yerli basında geniş yer bulmuş ve bu şarkı aynı yıl Kervan Plakçılıktan yayınlanan "Bizim Diyar" adlı albümde yer almıştır.Nil Burak 1984 yılında Yaşar Kekeva Plakçılıktan yayınlanan "Benim Sevdam" isimli albümünde iki Selmi Andak bestesi ("O Şarkıyı Henüz Yazmadım" ve "Çal Yine Aynı Plağı Çal") daha yorumlamıştır. Bu albüm sanatçının plak formatında basılan son çalışması olmuştur.Nil Burak, aynı yıl Hey Dergisi okurlarına göre yılın yedinci kadın şarkıcısı seçilmiştir.

1985 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde Aysel Gürel'in sözünü yazdığı ve Selmi Andak'ın bestelediği "Güneş Bir Kere Doğdu" ile üçüncü olan Nil Burak, aynı şarkı ile 21 Aralık 1985 tarihinde düzenlenen Palermo Müzik Festivali'nde Türkiye'ye birincilik getirmiştir. "Güneş Bir Kere Doğdu" daha sonra Nil Burak'ın "Oldu Olacak" albümünde yine Uğur Dikmen tarafından yapılan ama bu kez farklı bir düzenleme ile yer almıştır.

Nil Burak, daha sonra 1986 İrlanda Cavan Müzik Festivali'nde "En iyi yorumcu", "En iyi aranjman" ve İkincilik ödülleri olmak üzere toplam üç ödül birden almıştır.

1986 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne bu kez İbo ile birlikte katılan Nil Burak, Selmi Andak bestesi "Yaşa Yaşa" ile üçüncü olmuştur. Nil Burak, 1986 yazında Altuğ Yücel, Suavi Karaibrahimgil ve Yalçın Menteş ile birlikte Çeşme'de "Şakabare"yi sahnelemiştir.

Nil Burak'ın, Şamil Tokses ile olan beraberliğinden 1987 yılında Cemre Yaz Tokses adında oğlu dünyaya gelmiştir.

Sen de Başını Alıp Gitme.. Akdeniz Rüzgarı..(1989-1995)

Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren Nil Burak, Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Çin, Arjantin, Venezuela, Brezilya ve ABD'de çeşitli konserler vermiştir.

Nil Burak, 1989 yılında yayınlanan "oldu olacak" albümünde yer alan kendisinin bestelediği ve sözlerini Cem Karaca'nın yazdığı "sen de başını alıp gitme" ile, müzik kariyerindeki en çok ses getiren şarkıya imza atmıştır.

"sen de başını alıp gitme" ile milyonların gönlünde taht kuran Nil Burak, 1990 yılında D. Erkal Işıksal ile evlenmiştir.

1992'de "işte banko", 1995'te ise "Nil Burak'95 Akdeniz rüzgarı" isimli albümleri yayınlanan Nil Burak, Türk pop müziğine olan katkılarından dolayı Popsav tarafından "25. yıl hizmet ödülü"ne Ajda Pekkan, Esin Afşar, Esmeray, Nilüfer, Nükhet Duru, Sezen Aksu ve Tülay Özer ile birlikte layık görülmüştür.

Olmaz Olmaz Deme... Bir Numaramsın...(2008-...)

KKTC'de faaliyet gösteren siyasi partilerden Özgürlük ve Reform Partisi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan eşi D. Erkal Işıksal ve oğlu Cemre Yaz Tokses ile birlikte 1996 yılında Kıbrıs'a dönerek Türkiye'deki müzik kariyerine ara veren Nil Burak, eşiyle birlikte kurdukları butik otel ile turizm sektörüne atılmıştır.

Kıbrıs'ta önemli gecelerde sahneye çıkan Nil Burak, 32. sanat yılı olan 2008'de Türkiye'ye dönmüş ve toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak" ile müzik kariyerine geri dönmüştür.

DİSKOGRAFİ

45'likleri;

Sus/ Tatlı Tatlı (Atlas-1975)

Ben Anlamam/ Seni İyi Tanırım (Atlas-1975)

Bir Eski Şarkı/ Birisine Birisine (Atlas-1975)

Canıma Değsin/ Ya Mustafa (Atlas-1975)

Dünyamı Yıktı Geçti/ Kırk Yılda Bir (Yavuz-1977)

Gözünüz Aydın/ Yalnızım Ben (Yavuz-1978)

EP'leri;

Mavi 2012 (Ossi-10 Mayıs 2012)

Albümleri (LP,MC,CD)

Nil Burak (1977) (Atlas-1977)

Benim Adım Şarkıcı (Yavuz-1979)

İki Elim Yakanda, Boş Vere Boş Vere (Kervan-1980)

Bizim Diyar (Kervan-1982)

Benim Sevdam (Yaşar-1984)

Zurna Kazım (Göksoy-1988)

Oldu Olacak (Bayar&Foneks-24 Kasım 1989)

İşte Banko (Raks-Temmuz 1992)

Nil Burak'95 Akdeniz Rüzgarı (Göksoy-Ocak 1995)

En İyileriyle Nil Burak (1975-1985) (Ossi-16 Ocak 2008)

Bir Numaramsın (Ossi-16 Ocak 2008)

Tekrar Basılan Albümleri

Benim Sevdam (Yaşar-1992, 6 Ağustos 2012)

Yurtdışı Çalışmaları

Nil Burak 3 (Uzelli-1977/Almanya)

Benim Adım Şarkıcı - Aranjmanlar (Türküola-1979/Almanya)

İki Elim Yakanda - Aranjmanlar (Türküola-1980/Almanya)

Bizim Diyar - Aranjmanlar (Türküola-1982/Almanya)

Benim Sevdam - Aranjmanlar (Minareci/Almanya)

Benim Sevdam (Quality Variety/Singapur)

FİLMOGRAFİSİ

Filmleri;

Hamsi Nuri (?)

Gülşah (Gülşah Film-1975)

Eksik Etek (Film-iş-1976)

Merhaba Tatlım (Barış Film-1976)

Dizileri

Doğru Yoldan Ayrılanlar (?)

Çalıkuşu (TRT-1986)

Kaldırım Çiçeği (Ulusal TV & Erler Film-1996)

Avrupa Yakası (ATV-2008) (Nil Burak, Avrupa Yakası'nın 5.Sezon-146.Bölümü'ne konuk oyuncu olarak katılmıştır)