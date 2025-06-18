Sosyal medya paylaşımları ve gösterişli yaşam tarzıyla uzun süre gündemde kalan Nihal Candan, son zamanlarda hem sağlık durumu hem de yargı süreciyle kamuoyunun dikkatini yeniden üzerine çekti. Yaşanan son gelişmelerin ardından "Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor", " Nihal Candan'ın hastalığı nedir, kaç kiloya düştü?" soruları yeniden gündeme taşındı. Peki, Nihal Candan hakkında merak edilenler neler? İşte, hakkında sıkça araştırılan bilgilere dair ayrıntılar…

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Asıl adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Nihal Candan kimdir

Nihal Candan, televizyon ekranlarında ilk kez 2014 yılında TV8'de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla tanındı. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldığı yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Programın ikinci sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri koltuğunda otururken, Soner Sarıkabadayı bir bölümde konuk jüri olarak programa dahil olmuştu.

Nihal Candan'ın 1997 doğumlu Bahar Candan isminde bir kız kardeşi de bulunuyor. Bahar Candan da aynı yarışma ile tanınmış ve kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Nihal Candan'ın hastalığı nedir

Televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam eden Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan yarışmada gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Nihal Candan ne iş yapıyor

NİHAL CANDAN'IN HASTALIĞI NEDİR, NEDEN KİLO VERİYOR?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı dönemde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre Candan, yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervoza teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Bu hastalık, kişinin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yaşamasına neden oluyor. Uzun süre sağlıklı beslenemeyen Candan'ın genel sağlık durumunun da bu süreçte ciddi şekilde bozulduğu öğrenildi.

Nihal Candan neden kilo veriyor

NİHAL CANDAN KAÇ KİLOYA DÜŞTÜ?

Anoreksiya nervoza nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan'ın kilosu önce 37 kiloya, ardından da 25 kiloya kadar düştü. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Candan'ın hastanede tedavi altına alındığı ve fiziksel durumunun son derece zayıf olduğu ifade edildi.