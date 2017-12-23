negöl'e Değer Katan Örnek Şahsiyetler Vefa Gecesinde Buluştu

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi" ile İnegöl'ün kültür-sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler ilçe halkıyla buluştu.

Mobilya Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi" bu yıl da nostalji kuşağına dönüştü. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, birçok kişinin İnegöllü olduğunu dahi bilmediği Türkiye'ye mal olmuş 17 isim, ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan görevlerde yer alan 17 İnegöllü, gecenin anısına plaketlerle onure edildi.

NOSTALJİ KUŞAĞI

Ülkemizde farklı alanlarda ciddi başarılar elde eden isimlerin hem ilçe halkıyla buluşması, hem de bu isimlerin plaketle onurlandırılması amacıyla yapılan programda, eski hatıralar ve anılar da paylaşıldı. İlçe halkının da katılım gösterdiği program, adeta bir nostalji geçidine döndü.

VEFA GECESİNDE 17 İSİM

Programda birçok alanda ilçemiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalara imza atan İnegöllüler yer alırken, o isimler şöyle sıralandı: Ebru Sanatçısı-Din Görevlisi Ahmet Mahmut Peşteli, Ressam Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar, Çevreci Bekir Hamlakaya, İnegöl eski Belediye Başkanlarından Em. Yüzbaşı Cemal Arık, Gazeteci İbrahim Çoban, Araştırmacı – Yazar Kenan Kahraman, Eski Futbolcu/ Kaleci Antrenörü Murat Ayhan Aydın, Emekli İktisatçı Prof. Dr. Naci Birol Muter, Emekli Emniyet Müdürü Nurettin Örnek, Gazeteci Orhan Kaplan, Turizmci Doç. Dr. Rahman Temizkan, Emekli İktisatçı Prof. Dr. Sacit Ertaş, Ressam Selma Akar, Elektrik Yüksek Mühendisi Tahsin Yüksel Armağan, İktisatçı Prof. Dr. Yusuf Tuna, Amatör Futbolcu Zeki Özçiftçi ve Genel Cerrahi Uzm. Dr. Ali Alemdar.

HATIRALARLA DOLU BİR GECE YAŞANDI

Programda eski İnegöl ile ilgili hatıralar da paylaşıldı. İnegöl'ün geçmişine dair önemli anekdotların anlatıldığı hatıralar kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman güldürdü.

BU ONURA LAYIK YÜZLERCE KİŞİ VAR İNEGÖL'DE

19.30'da başlayan İnegöllülere Vefa ve Hatırlama gecesinin açılış konuşmasını İnegöl Kent konseyi Başkanı Haydar Cerrah yaptı. Haydar Cerrah, Kent Konseyi ve İnegöl Belediyesi işbirliğinde bu yıl 4'ncüsünü düzenledikleri bu özel gecede çok özel anlar yaşayacaklarını ifade ederek, "Olur mu olmaz mı diye başladığımız İnegöllülere Vefa Gecesi'nin bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz. Daha önce 3 programda 47 kişiye plaket vererek burada kendilerini ağırlamıştık. Bu akşam da 4'üncüsünü yapacağız. 13'ü dışarıdan, 4'ü de İnegöl'den olmak üzere toplam 17 kişiye burada vefa ödülü vereceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; bu onura layık yüzlerce insanımız var İnegöl'de. Ama takdir edersiniz ki herkese aynı anda ödül vermek mümkün değil" dedi.

1299'DAN GÜNÜMÜZE İNEGÖL ANSİKLOPEDİSİ HAZIRLANDI

Cerrah, çok yakın zamanda 1299'dan günümüze kadar gelen ve ilçemize hizmet etmiş olan İnegöllü veya dışarıda olan 1299 kişiyi içeren İnegöl Ansiklopedisi hazırlandığının müjdesini de verdiği konuşmasında; "Bu kıymetli eser hem İnegöl'ümüzün arşivi olacak hem de tarihimizdeki önemli şahsiyetleri tanıma imkanımız olacak. Ansiklopedi İnegöl Belediyesi tarafından basılıyor ve bu ay içerisinde de elimizde olacak. Bizim burada vefa gecelerinde anlattığımız veya anlatacağımız birçok kişinin hayat hikayesi burada yer alacak. Herkesin başucu kitaplarından birisi olacağını düşünüyoruz. Bu kitabın basımına katkı sağlayan İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban'a da çok teşekkür ediyoruz. Ansiklopediyi de aynı zamanda Turhan Şahin ağabeyimiz hazırlıyor. Kendisine de İnegöl'ün bir vefa borcu olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

İNSANLAR ÖLDÜĞÜNDE DEĞİL, YAŞARKEN DE SEVİLMELİ

Vefa gecesinde kimi zaman hüzünlenip kimi zaman eğlenceli vakitlerin yaşanacağını dile getirerek konuşmasını sürdüren Haydar Cerrah, "Birazdan bu kürsüye birbirinden kıymetli, ülkeye çeşitli alanlarda katma değer sağlayan insanlar çıkacak ve bizlere duygularını anlatacaklar. Bir kısmıyla hüzünlenip bir kısmıyla da hüzünleneceğiz. Belki 20-30 yıl sonra görüştüğünüz dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Anılar canlanacak ve biraz da belki gözler nemlenecek. Hatırlanmış olmanın hazzını yaşayacaksınız. Unutmamak lazım ki hatırlanmak için hatırlamak, sevilmek için de sevmek gerekiyor. Montaigne'in o güzel sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum; öldüğümde toprağımı öpeceğine, yaşıyorum gel anlımdan öp. İnsanlar sadece öldüğünde değil, yaşarken de sevilmeli ve kıymet verilmeli. Hz. İsa'yı çarmığa gerdikten sonra günah çıkarmak, Sokrates'i zehirledikten sonra pişmanlık ağıtları yakmak, Menderes'i astıktan sonra bugün devlet töreniyle anmak, Necip Fazıl'ı yazdıklarından dolayı 9 kez hapse atmak, Nazım Hikmet'i zindana atıp ülkesine küstürmek ve ülke dışında ölmek dışında bırakmak… Bu isimleri çoğaltabiliriz. Geçmişte yaşanan bu ayıp e günahlardan tüm dünyanın kurtulması gerekiyor. İnsanlık birbirini sevdiği ve vefalı davrandığı, empati yaptığı, saygı duyduğu oranda mutlu bir dünyayı hak edecektir. Vefa hatırlamaktır, sevgidir, özlemdir ve hatırlamaktır. İnsan önce anne ve babasına vefalı olmalı, insan atalarına ve tarihine vefalı olmalı, öğretmen ve komşularına vefalı olmalı, yaşadığı kente ve bayrağına, toprağına vefalı olmalı, güvenliğini ve emniyetini sağlayanlara karşı vefalı olmalı, kaleme ve kitaba karşı vefalı olmalı ve nihayet insan kendisini yoktan var eden ve tüm kainatı hizmetine sunan yüce yaratıcıya vefalı olmalı. Bu programa uzaktan ve yakından katılan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

SİZLERLE GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARIYORUZ

Haydar Cerrah'ın ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkara davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Vefanın, saygının ve yaşarken hatırlanmanın güzel bir örneğini gösteren 'İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi'nde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban "Kent Konseyi ile birlikte bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İnegöllülere Vefa ve Hatırlama gecesi altında bu geceyi düzenlemek istedik. Çok değerli Kent Konseyi Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlk yapıldığı günden bu güne her yıl artan yönde bir ivme göstererek bu program daha güzel bir hal alıyor. Bizlerde buradan dışarıda yaşayan değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Buradan kendimize güç alıyoruz. Gençlerimize örnek göstererek onların da bunları örnek almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında gücümüzün farkına varıyoruz. Tabi ki doğduğun yer mi doyduğun yer mi hikayesi var. Muhakkak hepimiz İnegöl'de doğmuş olabiliriz ama işimiz gereği, mesleğimiz gereği hayatımızı başka yerlerde idame ediyor olabiliriz. İnegöllülük bilinciyle oralarda da şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" dedi.

KENT KONSEYLERİ ŞEHİRLERİN ORTAK AKLIDIR

Kendisinin de henüz çok yeni bir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Taban; "Şehrimizle ilgili çalışmaları kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Bir taraftan da yenilikleri bulup şehrimize katmaya, şehrimizin ihtiyaçları noktasında çözümler üretmeye ve burada yaşayan tüm hemşerilerimizin refah seviyesini arttırmaya, beraberinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamaları anlamında da gayret ediyoruz. Pek çok konuşmamda ifade ediyorum; İnegöl 81 ilden vatandaşların yaşadığı bir huzur şehri, hoşgörü şehri. Bu da yeterli değil, beraberinde Balkanlardan, Kafkaslardan gelip burada yaşayan hemşerilerimiz var. Hep birlikte bu şehre değer katıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren de şehrimizin ortak aklını kullanacağımızı ve bu güçle beraber şehrimizi yöneteceğimizi ifade ettim. Kent Konseyleri de şehrin ortak akıllarıdır. Bugüne kadar görev yapmış olan daha önceki Kent Konseyleri Başkanlarımız ve Haydar Bey o kadar güzellikler ortaya koydular ki. İnegöllüler için dertlenen bir Kent Konseyi var. Bu bizim için çok kıymetli. Kafa kafaya verildiğinde ve ortak aklı kullandığınızda, samimide olursanız başarılmayacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben bu şehre, bu şehrin yönetimine katkı kolay güzel yürekli inşaları alkışlıyorum. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

17 DEĞER, VEFA ÖDÜLÜNÜ ALDI

Konuşmaların ardından vefa ödüllerinin takdimlerine geçildi. Siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen, ekonomist ve gazeteci olarak kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, İnegöl'de doğmuş ve yaşamış ya da İnegöl'e hizmet etmiş 17 değer tek tek sahneye çağırıldı. 17 isim, özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma da yaptılar. Plaketleri ise protokol üyeleri takdim etti. Programa Cem Taşkıner söylediği Türk sanat Müziği eserleriyle renk kattı.

Ödüllerin takdimi sırasında sahneye çıkan İnegöl Kaymakamı Ali Akça da burada duygularını kısaca ifade etti. Kaymakam Akça, kendisinin de 4 yıl önce İnegöl'de göreve başladığını ve yapılan sinevizyon gösteriminde ilk Vefa Gecesinin görüntüleri arasında kendisini gördüğünü kaydederek; programda emeği geçenlere ve Vefa Gecesine katılmak üzere şehir dışından gelenlere teşekkür etti. Program sonunda gecenin anısına 17 isim, hatıra fotoğrafı da çektirdi.