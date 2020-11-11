N11 indirimleri nedir? n11'den nasıl araba alınır? N11 11.11 indirim kuponları, Süper indirimli N11 2.el araç ve N11.11 indirimleri hakkında bilgiler

N11.com yine 11.11 indirimlerine damga vuracak bir kampanya başlattı! Black Friday indirimlerinin ülkemizdeki karşılığı olan 11.11 indirimleri başladı! Peki, n11'den nasıl araba alınır? N11 11.11 indirim kuponları, Süper indirimli N11 2.el araç ve N11.11 indirimleri hakkında bilgiler!

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VOLKSWAGEN'LERDE 11.11'E ÖZEL FİYATLAR

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11.11'E ÖZEL ETİKETLER

N11'DE ARABA SATIŞI!

Her yıl olduğu gibi bu yılda çok büyük reklam ve sloganlarla 11.11 kampanyasını başlatan N11.com'da birçok üründe çok ciddi indirimler var. Ama bunun yanında araçta satıyor olması çok dikkat çekiyor. Peki neden n11.com'da araba satılıyor? Bunun cevabı çok basit. İkisi de Doğuş Grubu markası. Dolayısıyla verdikleri araç markalarına bakarsanız hepsi Volkswagen. Dolayısıyla kendi internet sitelerinde, kendi distirbütörlüğünü yaptıkları Volkswagen araçlarda indirim sağlamaları aslında çok normal.

N11'DE ARABA FİYATLARI

N11.com'da satışa sunulan Polo, Golf, T-ROC ve TİGUAN araçlarda çok çok ciddi indirimler yapılmış. Liste satış fiyatlarının çok altında fiyatlara satılıyor. Peki bu araçları alıp daha karlı şekilde satabilir misiniz? O da size kalmış. Doğuş Grubu bu araçlarda çok ciddi indirim oranları sağlamış. Şimdi gelin hangi araçta ne kadar kar edildiğine birlikte bakalım.

11.11 İNDİRİMLERİ NEDİR?

Dünyanın dört bir yanında online satış etkinliklerinin gerçekleştirildiği 11 Kasım'da uzun yıllardır başarılı sonuçlara imza atan n11.com'un 'Yılın İndirim Şovu 11.11' kampanyası için geri sayım başladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin merakla beklediği ve onlarca kategoride milyonlarca ürüne indirimlerle kavuştuğu 11.11 için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor.

n11.com'un üyeleri, bu yıl da kampanya boyunca farklı tutarlarda toplayacağı, mobil uygulama üzerinden eğlenceli oyunlardan kazanacağı ya da satın alacağı kuponlarla 11 Kasım'da avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

Her yıl 11.11 dönemine özel platformunda otomobil satışı yapan n11.com, bu yıl da kullanıcılarını hayalini kurdukları otomobile kavuşturacak. 11.11'de büyük indirimlerle satışa sunulacak Volkswagen'ler yeni sahipleriyle buluşacak.

Otomotivden elektroniğe birçok farklı kategoride dev indirimlerin hayata geçeceği 11.11'de, kullanıcılar birbirinden farklı kuponlarla indirim fırsatları yakalayabilecek.

n11.com üyeleri, www.n11.com veya mobil uygulama üzerinden kampanya günü kullanmak üzere 'Tık Hızında Kupon', 'Kuponmatik' ve 'Eşle Kazan' fırsatları ile indirimlere kavuşacak. Kazanılan tüm kupon ve indirim hakları, 11 Kasım 2020 saat 00.00'da aktif olup 11 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

- Tık hızında kuponlar hesabında

n11.com üyeleri, her gün 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım günü kullanabilecek.

e-ticaret platformunun mobil uygulamasında her gün saat 20.00'de açılacak Kuponmatik'le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.

n11.com'un mobil uygulaması üzerinden düzenlenecek oyunda belirtilen kampanya süreci boyunca en yüksek puanı kazanan 11 kişi indirim ödüllerini de kazanacak.

Kullanıcılar, 1-10 Kasım'da hafta içi her gün saat 09.30'da 'Kupon Satışı' kampanya sayfasına tıklayarak kupon satın alabilecek ve kuponlarını 11.11'de yapacakları alışverişlerde kullanabilecek.

n11.com'da ayrıca kullanıcıların paylaştığı alışveriş listeleri, kuponlarla ödüllendirilirken 11.11 günü yapılacak alışverişlerde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler kullanıcıları karşılayacak.

Platformun mobil uygulamasını indirenler, hem 11.11 döneminde hem de sonrasında fırsatları katlayarak büyük indirimlerle alışverişin keyfini çıkaracak.

N11'DE HANGİ MARKA ARAÇLAR SATILIYOR?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi N11 bir Doğuş Grubu markası. Doğuş Grubu çatısı altında özellikle en dikkat çeken marka Volkswagen. Bunun yanı sıra Skoda, Audi, Seat, Porshe gibi markalar da Doğuş Grubu çatısı altında bulunuyor.

Doğuş Grubu N11 üzerinden yapmış olduğu araba kampanyası için Volkswagen markasını seçmiş. Ve bu markaya ait en popüler araçları seçmişler. Aslında herkese dokunmak için bu konuda özel bir çalışma yapmış bile olabilir.

Küçük ve ufak araç isteyenler için POLO

Türk standartlarına en uygun aracı almak istiyorum diyene GOLF

Yüksek olsun ama çok abartıda büyük olmasın diyene T-ROC

Yüksek ve Güvende bir sürüş isteyene ise TİGUAN

Markalarını seçmişler. Peki N11'de araç fiyatları ne kadar? Hangi araçtan ne kadar kar ediliyor? Piyasa değerinin ne kadar altında?