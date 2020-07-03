Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?
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Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

Muğla ilçeleri nelerdir? Muğla'nın kamp alanları nerelerdir? Aktur Camping alanı, Kelebekler Vadisi, Camp Caretta, Çubucak Orman Kampı, Kabak Koyu

03.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:12

Eşsiz güzellikleri, muhteşem doğası ve yapılacak etkinlikler bakımından her yıl yerli ve yabancı turisti kendine hayran bırakmaktadır. Birçok çeşit kamp alanı bu yerde etkinlikler ile güzel vakit geçirebilirsiniz. Türkiye'nin sayılı güzelliklerini sizlere sunan bu yerlerde kamp deneyimi yaşamadan dönmelisiniz. Muğla nüfusu 2019 yılına göre 983.142'dir. Muhteşem doğal güzellikleri ile kendini hayran bırakan şehir, kış aylarında yoğun yağış nedeniyle ormanlık alanları fazladır. Muğla, 2019 yılında nüfusu, 983.142'dir. Muğla İstanbul'a 760 km, İzmir'e 213 km, Bursa'ya 528 km, Ankara'ya 602 km, Antalya'ya 319 km ve Adana'ya 919 km uzaklıktadır.

MUĞLA NEREDEDİR?

Çoğunluğu Ege Bölgesi'nde bulunur. Türkiye'nin Güneybatısında yer alan ilin ufak bölümü Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. aydın, Burdur, Denizli ve Antalya illeri sınır komşusudur. En uzun sahil şeridine sahiptir.

MUĞLA İLÇELERİ NELERDİR?

Bodrum

Fethiye

Milas

Menteşe

Marmaris

Seydikemer

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

Ortaca

Yatağan

Dalaman

Köyceğiz

Ula

Datça

MUĞLA'NIN KAMP ALANLARI NERELERDİR?

AKYAKA ORMAN KAMPI

Kamp alanı içinde 8 tane köy bulunmaktadır. Bodrum ve Datça arasında kalan bu muhteşem yerde kalabalık olsa bile masa bulamama sorunu yaşamazsınız. Kamp kurmak için form doldurup ücretini ödeyerek kamp macerasına başlayabilirsiniz.Ayrıca kamp alanında tuvalet, sıcak soğuk duş, çamaşırhane, bulaşıkhane var.

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

AKTUR CAMPİNG (DATÇA)

Rezervasyon sistemi ile çalışılan bu yerde,0-5 yaş ücretsiz, 6-11 yaştan %50, 12 yaş üzeri misafirlerden tam ücret alınır. Huzur ve seswizliğe dikkat edilen bu yerde, 22.00 ile sabah 08.00 arasında sessizliği bozmamaya dikkat edilmelidir. Tesise saat 22.00'den sonra misafir girişi yapılmamaktadır. Oksijene doyacağınız, Türkiye'nin en güzel koylarını görme imkanı sağlayan bu kamp alanı,420 kampçının konaklayabileceği alana sahiptir.

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

KELEBEKLER VADİSİ (FETHİYE)

Fethiye ilçesinde yer alan bu yer, sarp kayalıklar ile çevrilidir. Endemik bitki türlerine sıklıkla rastlayabilir, muhteşem görüntüler çekebilirsiniz. Kelebekler Vadisi, temiz havası ile dikkat çekmektedir. Kayalıkların arasında kaldığı için kirlilikten az etkilenmiştir. Bunaltıcı yaz sıcakları kayalıklar sebebiyle hissedilmemektedir. Kamp alanı için uygun bir yere varır varmaz kaydını yaptırıp ücretini ödemelisin. Kahvaltı edebileceğiniz, duş alıp keyifli vakit geçireceğiniz bu yerde Nisan ve Eylül ayları kamp yapmak için en doğru zamandır.

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

CAMP CARETTA (FETHİYE/ YANIKLAR)

Kamp yapmak, eğlenceli ve doğa iç içe vakit geçirmek için en doğru yerlerden biri Camp Caretta Kamp Alanıdır. Kamp için oldukça uygun zemine sahip bu yerde, . Küçük çadır başı ücret 60TL, büyük çadır 75 TL, karavanlar için de 60 TL fiyatı var.Duşları, buzdolabı imkanı ve bulaşık yıkamak için bile alanı bulunan bu yerde kamp yapmak sizin için muhteşem deneyim olacaktır. Ekstra ücretle kahvaltı ve akşam yemeği hizmetide alabilirsiniz.

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

ÇUBUCAK ORMAN KAMPI (MARMARİS)

Doğa ile iç içe tatil vadet eden bu yer, bol sohbetin, sıcakkanlı insanların yer aldığı muhteşem bir yer. İster kendi çadırımızla gelebilir, isterseniz uygun fiyata buradan kiralayabilirsiniz.Çubucak Orman Kampı'nda yapılacak birçok aktivite vardır. Sadece muhteşem denizinde yüzmek değil, doğa yürüyüşleri yapıp huzurlu şekilde kitap okuyabilirsiniz. Marmaris'e günübirlik gidilme imkanı vardır.

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

İNBÜKÜ ORMAN KAMPI ( MARMARİS)

Orman içinde kalan bu yer, Muğla'nın Marmaris ilçesi'nde yer almaktadır. Sessiz sakin ortamı ile huzur arayanların uğrak noktasıdır. Yaz aylarında kamp severlerin uğrak noktası konumdadır. 10 hektarlık geniş bir alana sahiptir. Mangal yapmak serbesttir fakat yakın alanlarında market ve restaurant bulunmamaktadır.

KABAK KOYU (FETHİYE)

Fethiye'nin saklı cennetidir.Ender rastlanan jeolojik yapıya sahiptir. 300 metrelik yükseklikte pınarların oluşturduğu şelale, yeşil ve mavinin muhteşem uyumunu sizlere sunmaktadır. Tertemiz havası ve bitki örtüsü ile huzuru hissedecek, aktiviteler ile eğlenceli vakit geçireceksiniz. Çok sayıda bulunan kamp alanı ile rahatlıkla yer bulabilirsiniz. Yoga ve meditasyon deneyimi sunan bu yer sizleri beklemektedir.

KAYAKÖY (FETHİYE)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kayaköy, yeşil alanlar ile çevrilidir. Kamp yapmak için her imkan sağlanan yerde, taş ev, bungalov ve çadır alanı var. Kamp alanlara ilgi arttıkça gelişme gösteren bu yerde tuvalet ve duş imkanı yer almaktadır. Aileniz ve arkadaşlarınızla gönül rahatlığı ile gelebilirsiniz. Eğlenceyi ve huzuru bir arada sunan bu yerde kamp deneyimi yaşamalısınız.

Kaynak: Voyager Bros

Muğla kamp alanları nerelerdir? Muğla nerededir?

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