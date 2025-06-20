MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? 20 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

20 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 20 Haziran 2025 Cuma günü az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika Muğla'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin ilk bilgileri resmi internet sitesinde yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, saat 05:38'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli endişeye yol açtı.

Deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirimi yapılmadı. AFAD, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler