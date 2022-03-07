Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Modelliğin yanı sıra şarkıcılık da yapmaya başlayan Cicişler lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlere teklif gelmeye devam ediyor. Bir İngiltere giyim markasının katalog yüzü olan Ceyda Ersoy, kamera karşısına geçerek modellik yaptı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy, DJ'lik ve modelliğin yanı sıra şarkıcılık da yapmaya başladı. Eski mesleğine geri dönen Ceyda Ersoy, bir marka için modellik yaptı.

ESKİ MESLEĞİNE DÖNDÜ

Bir İngiltere giyim markasının 2022 yaz sezonu katalogu için Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'la anlaşma yaptı. Ceyda Ersoy'un fotoğraflarını, Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından Şenel Aldı'da gören ve çok beğenen, marka, Ceyda Ersoy'la 4 mevsim katalog çekimi için anlaştı. Ceyda Ersoy bir süredir yapmadığı fotomodelliğe geri döndü ve artık kardeşi Esra'dan ayrı olarak modellik yapma kararı aldı.

Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ciciş Kardeşler, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Model, Magazin, Haberler

title