Modelliğe geri dönen Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy, DJ'lik ve modelliğin yanı sıra şarkıcılık da yapmaya başladı. Eski mesleğine geri dönen Ceyda Ersoy, bir marka için modellik yaptı.

ESKİ MESLEĞİNE DÖNDÜ

Bir İngiltere giyim markasının 2022 yaz sezonu katalogu için Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'la anlaşma yaptı. Ceyda Ersoy'un fotoğraflarını, Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından Şenel Aldı'da gören ve çok beğenen, marka, Ceyda Ersoy'la 4 mevsim katalog çekimi için anlaştı. Ceyda Ersoy bir süredir yapmadığı fotomodelliğe geri döndü ve artık kardeşi Esra'dan ayrı olarak modellik yapma kararı aldı.