Miraç kandili gecesine son 4 gün kaldı. Vatandaşlar şimdiden Miraç kandilinde hangi namazlar ve ibadetler yapılacak araştırıyor. Sizler için tüm namazların tariflerini ve kılınışlarını anlatacağız. Peki, Miraç Kandili namazları ve ibadetleri! 2022 Miraç Gecesi ibadetleri, namazları, duaları ve zikirleri nelerdir? Miraç kandili hangi gün 2022?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

NOT = Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç kandilinin gecesi de 27 Şubat akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç kandili 27 Şubat Pazar günü akşam namazından 28 Şubat Pazartesi imsak vaktine kadar olan süredir. Miraç kandilinin günü ise 28 Şubat imsak vaktinden 28 Şubat akşam namazına kadar olan vakittir.

MİRAÇ GECESİ (RECEB-İ ŞERİF'İN 27. GECESİ) NAMAZLARI KILINIŞI VE TARİFİ

NOT = Öncelikle şunu belirtelim aşağıda paylaşacağımız namazlar Miraç Kandili gecesi yani 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece kılınacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç gecesi de ilk idrak ediliyor. Günü sonra geliyor. Şimdiden kılacağınız namazları ve yapacağınız ibadetleri Allah kabul eylesin.

Miraç Gecesi kılınacak namazlar ve tarifleri aşağıdaki gibidir:

1-) Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh) 'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'de bir gece vardır ki onda amel edene, 100 senelik haseneler yazılır. O, Receb'in bitmesine üç gece kaladır. Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha ve Kur'an'dan bir sûre okur, her 2 rekatta oturup teşehhüd (tahiyyat ve salli-barik) okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere :

[Sübhanellahi velhamdülillahi velê ilêhe illallahu vellahuekber]

Anlamı : 'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür.' deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, akabinde de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 100 defa salat okursa ve ardından bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Te'ala onun bütün dualarını kabul eder."

(Kaynak : el-Beyhakî, Fezâilü'l-evkât - Şu'abü'l-iman - İbnü Asâkir, el-Emâlî, Fazlu Receb)

2-)"Her kim, Recep ayının 27. gecesi 2 rekat kılıp her bir rekatta 1 Fatiha ve 20 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Surelerini okur, namazı bitirince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 10 kere salavat getirdikten sonra :

[Allahümme innî eselüke bimuşêhedeti esrârilmühibbîne vebilhalvetilletî hassaste bihê seyyidelmürselîne hîne esraytebihi leyletessêbiı velışrîne enterhame galbiyelhazîne vetucîbe değvetî yâ ekramelekramîn]

derse, muhakkak Allah-u Teâla onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar. (ruhunu öldürmez,i iman nurunu söndürmez.)"

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l mecâlis - el-Hâcce Düriyye Halîl el-Hurfân, el-Fevâidü'l-İlâhiyye el-vâride 'an Hari'l-Beriyye)

3-) Muhammed ibni Hatîruddin Hazretleri'nin nakline göre ise; Recebi Şerif'in 27. gecesi yatsıdan sonra 3 selamla 12 rekat kınılır. Yani 4 rekatta bir selam verilir . Kıraat olarak Kur'an-ı Kerim'den kolaya gelen okunabilir. Namaz bitiminde 100 kere:

[Sübhânallahi velhamdülillâhi velâilâhe illallahüvellahüekber. Velâhavle velâguvvete illâbillahil aliyyilazîm]

zikri okunur. Ardından 100 kere:

[Estağfirüllah]

diye istiğfar edilir. Sonra 100 kere de salevat-ı şerife siğalarından herhangi biri okunur. Her kim bunu yapar da ardından secdeye kapanarak Allah-u Te'ala'dan bir hâcetini isterse Allah-u Te'ala onun hacetini görür.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçeye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

MİRAÇ GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? (2022 YILI İÇİN)

Yukarıda anlattığımız bu namazlar 27 Şubat Pazar 2022 günü akşam namazı okunduktan sonra kılınmaktadır. 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece bu namazları kılabilirsiniz.

RECEP AYININ 27. GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) NAMAZI TARİFİ VE KILINIŞI

Tabi'inin büyüklerinden olan Hasen el-Basrî (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:

"Receb'in 27. günü olunca, Abdullâh ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma) sabahleyin îtikâfa girip öğlen vaktinden önceki kerâhat saatine kadar namaza devam ederdi.

Öğleni kılınca kısa bir nafile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra 4 rekat kılar ve her rekatta 1 Fatiha, birer tane Felak ve Nas sureleri, 3 Kadir Suresi ve 50 İhlas Suresi okurdu . Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve 'Bugün Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı.' derdi."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylâni, el-Ğunye)

MİRAÇ GÜNÜ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? (2022 YILI İÇİN)

Yukarıda anlattığımız bu namaz 28 Şubat Pazartesi günü kılınacaktır. 28 Şubat Miraç kandilinin günüdür. 28 Şubat Pazartesi öğlen namazından sonra bu namazı eda edebilirsiniz.

MİRAÇ GECESİNDE NELER YAPILMALI?

Kuran-ı Kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.

Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.

Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.

Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.

Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.

Oruç tutmak: Miraç gecesi olduğu günün gündüzünü de oruçlu olmak tavsiye edilmektedir.

MİRAÇ GECESİ VE GÜNDÜZÜNÜ NASIL İHYA ETMELİYİZ?

1- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de, yani Receb ayının 26 ve 27. günlerini oruç tutalım. (Kameri aylarda gece gündüzden önce gelir. Yani 2 Mayıs Salı ve 3 Mayıs Çarşamba günlerinde oruç tutulmalı.)

Selman-ı Farisi (R.A) den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sav):

"Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur"

(Beyhaki, Şuabu'l-Îman: Sıyam: No: 3811; 3/373) buyurdu.

2- Peygamber Efendimiz (Sav)'e en az bir tesbih, salat-ü selâm okumalıyız.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

4- Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza ve tesbih namazı kılınabilir. Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekât nafile namaz kılınması güzel görülmüştür.

MİRAÇ OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Miraç hadisesi, hadislerde şu şekilde anlatılmaktadır:

Peygamber Efendimiz uyku halindeyken yanına katırdan küçük beyaz bir hayvan geldi. Bu hayvanın adı, Burak'tı. Peygamber Efendimiz bu bineğin üzerine bindirilmişti. Cebrail Aleyhisselam ile beraber semaya yükseldiler. Hz. Muhammed (S.A.V) sema kapısında kendisini tanıttıktan sonra içeri alındı. Peygamberimiz orada Adem Aleyhisselamı gördü. Adem babamız ile selamlaştılar. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizi bir kat daha yukarı semaya yükseltti. 2. sema katından Hz. Yahya ve Hz. İsa Aleyhisselam ile karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam daha sonra Peygamberimizi semanın 3. katına çıkardı. Orada Hz. Yusuf Aleyhisselam ile karşılaştı. 4. kat semada Hz. İdris, 5. kat semada Hz. Harun ve 6. kat semada Hz. Musa Aleyhisselam ile karşılaştılar. Kainatın Efendisi Peygamberimiz, 7. kat semada Hz. İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştı. Daha sonra ise Sidretü'l-Müntehâ'ya çıkarıldı. Peygamberimizin buradan öteye yalnız gitmesi gerekmekteydi. Hz Muhammed (S.A.V) bu noktadan sonrasına tek başına devam etti ve Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu.

MİRAÇ HADİSESİ VE MİRAÇ KANDİLİ

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak idrak edilmektedir. Miraç gecesi, İslam alimleri tarafından ikinci Kadir gecesi olarak da adlandırılmaktadır. Miraç Gecesi, Recep ayının 27. gününe denk gelen gece idrak edilmektedir.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER | MİRAÇ KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

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