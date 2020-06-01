MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
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MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

01.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:52

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara genelge gönderdi. Bahçeli genelgedeki açıklamasında erken seçim ve ABD'deki olaylara değindi.

PROTESTOLARLA İLGİLİ ABD YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"25 Mayıs 2020 tarihinde, ABD'li bir polis memurunun sırf derisinin renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesi bu ülkede dehşet ve şiddet olaylarının perdesini kaldırmıştır. ABD ilk kez kendi coğrafyasında, kendi insanları eliyle zor duruma düşmüştür. Biz hiçbir ülkenin güdümlü ve kontrollü kaos çemberine alınmasını hoş görmeyiz, bunu da arzulamayız. Ancak ABD'nin samimi ve dürüst bir muhasebeye, karanlık sicilini aklayacak, temize çıkaracak, hatta insanlığa bir özrü çok görmeyecek dirayete fazlasıyla ihtiyacı olduğu da inkar ve ihmal edilemez bir gerçektir.

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAKTIR"

"28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır."

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak

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