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Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR'da ise Daniele Paterna görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, İsmail, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Vedat Muriqi.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate.

İLK 11'DE DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kojo Oppong'un yerine stoperde Archie Brown görev alacak. Ayrıca Matteo Guendouzi, Lukaku ve İrfan Can Kahveci de son maçta olduğu gibi yeniden yedek kulübesinde yer alıyor.