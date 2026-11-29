Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının 11'leri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 19.00'DA
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR'da ise Daniele Paterna görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, İsmail, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Vedat Muriqi.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate.
İLK 11'DE DİKKAT ÇEKEN TERCİH
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kojo Oppong'un yerine stoperde Archie Brown görev alacak. Ayrıca Matteo Guendouzi, Lukaku ve İrfan Can Kahveci de son maçta olduğu gibi yeniden yedek kulübesinde yer alıyor.