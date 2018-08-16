MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'dan aşı teklifi

Aycan: "Aşı uygulamaları sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir başarı elde edilmiştir. Bulaşıcı hastalıklar dediğimiz konular veya hastalıklar bir kaynaktan mikro organizmanın çoğalarak tüm sağlam insanlara bulaşma olasılığını ortaya çıkartan toplumsal bir sorundur"

"Aşı yaptırmayan kişilerin toplumda sayısının artması halinde, salgınlar kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkacaktır ve bu da tüm toplumu tehdit edecektir. Bir kişi aşı yaptırmadığında sadece kendi sağlığını tehdit etmemekte, tüm toplumu tehlikeye sokmaktadır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan," Aşı yaptırmayan kişilerin toplumda sayısının artması halinde, salgınlar kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkacaktır ve bu da tüm toplumu tehdit edecektir. Bir kişi aşı yaptırmadığında sadece kendi sağlığını tehdit etmemekte, tüm toplumu tehlikeye sokmaktadır" dedi.

Aycan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, aşı reddinin önlenmesi için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Aycan, aşının salgın hastalıkların önlenmesinde çok önemli bir uygulama olduğunu hatırlatarak, ucuz ve etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Aycan, "Aşı uygulamaları sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir başarı elde edilmiştir. Bulaşıcı hastalıklar dediğimiz konular veya hastalıklar bir kaynaktan mikro organizmanın çoğalarak tüm sağlam insanlara bulaşma olasılığını ortaya çıkartan toplumsal bir sorundur. Bulaşıcı hastalıklar bireysel bir sorun değildir. Çünkü tüm insanlara bulaşabilir, tüm insanların hayatını tehlikeye sokabilir. bulaşıcı hastalıklar tüm insanlığın gelişimi açısından sorun olarak yaşanmıştır. Belki dünyada insan nüfusunun uzun süre artmamasının iki önemli sebebi vardır; Biri salgınlardır, biri de savaşlardır. ne zaman insanlık salgınlara karşı, bulaşıcı hastalıklara karşı aşıyı bulmuş, mücadeleyi, bulmuş ve bu sayede insan nüfusunun sayısı artmıştır. Bugün bir zamanlar en önemli sorun olarak gözüken bulaşıcı hastalıklar, kızamık, çiçek gibi, artık aşı sayesinde yeryüzünde görülmemektedir" ifadelerini kullandı.

Aycan, 2017 yılı itibariyle 25 bin ailenin 'aşı yaptırmayacağını beyan ettiğini söyleyerek, konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını ve Mahkeme de Sağlık Bakanlığı'nın aşı ile ilgili düzenleme yapması gerektiğini belirttiğini ifade etti. Aycan, "Aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından alınmaktadır ve tüm analizleri Sağlık bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Tüm dünyada üretilen son aşılar alınmakta ve ücretsiz yapılmaktadır. Eğer aşılarla ilgili sorun varsa, bunun muhatabı Sağlık Bakanlığı'dır. Şu anda Türkiye'de ortadan kaldırma aşamasına geldiğimiz kızamık vakaları tekrardan artmıştır. 2017 yılında 10 bin kızamık vakası görülmüştür. özellikle Suriye ile olan geçişler dikkate alındığında, büyük kitlesel aşı eksikliği yaşanmaktadır. Bu aşısız çocukların aşıları tamamlanmaya çalışılırken, kendi ülkemizde doğan aşısız çocukların popülasyonu artmaktadır. Aşı yaptırmayan kişilerin toplumda sayısının artması halinde, salgınlar kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkacaktır ve bu da tüm toplumu tehdit edecektir. Bir kişi aşı yaptırmadığında sadece kendi sağlığını tehdit etmemekte, tüm toplumu tehlikeye sokmaktadır" dedi.

Konuyla ilgili olarak kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını ifade eden Aycan, çocuklara yapılan on aşının zorunlu olduğunu belirtti. Aycan, aşı yapılmasının zorunlu olduğunu ve yaptırmayan kişilere cezai müeyyide uygulanması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların doktorlara şiddet uygulaması hakkındaki soruya Aycan, "Çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin geleceği açısından bir sorun. Sadece ceza yasası değiştirilerek önlenemez. Bununla ilgili tedbirlerin Sağlık Bakanlığı tarafından alınması gerekiyor. En önemli tedbir acil servislerdeki yoğunluğun azaltılmasıdır" diye konuştu. AUÖ-BC -