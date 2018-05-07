Mert Fırat'la Aşk Yaşayan İdil Fırat Kimdir? İdil Fırat Ne İş Yapıyor?

Fenerbahçe asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında doğdu. Dört sene Amerika'da George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine master yaptı.

ÜNLÜ İSİMLERLE ANILDI

2015 yılından bu yana özel bir şirketin kurucu ortaklarından olan İdil Fırat, 2010'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2015'te Engin Öztürk ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde bu beraberliği noktaladı.

MERT FIRAT'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyetik güzel uzun süredir birlikte olduğu Hande Doğandemir'le yollarını ayıran Mert Fırat'la görüntülendi. İkili bir restoranda baş başa yemek yerken yakalandı.

İŞLETMECİLİK YAPIYOR

İdil Fırat, Ezgi Kural ile kurduğu bir internet sitesinde tekstil ve aksesuar ürünleri satıyor.

İşte İdil Fırat'ın Instagram paylaşımları...