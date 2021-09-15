Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu alkış topladı

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam yeni sezon 38. bölümüyle ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen yeni bölümüne Birkan Sokullu'nun oyunculuğu damga vurdu.

RÜYA, HAN'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Sezon finalinde İnci karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüş ve Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmıştı. Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda ise ünlü oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. Şenolsun, dizide Han'ın kaderini değiştirecek olan Rüya karakterini canlandırmaya başladı.

RÜYA, APARTMANA TAŞINDI

Han ve Rüya'nın yolları bir otelde kesişti. Aynı zamanda Esra'nın da kuzeni olan Rüya, Han'ın yaşadıklarını öğrenince hayatına girmeye karar verdi. Dizinin final sahnesinde ise Rüya'nın Han ve ailesinin yaşadığı apartmana taşındığı görüldü.

BİRKAN SOKULLU, OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

İnci ve bebeğinin ölümüyle yıkılan ve aylarca hastanede tedavi gören Han'ın yaşadıkları ve evine geri döndüğü sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Birkan Sokullu, Twitter'da da trend oldu. Oyuncu için "Oynamadın resmen sahneyi yaşadın" yorumları yapıldı.

İşte Birkan Sokullu için yapılan bazı yorumlar...

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