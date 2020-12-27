MasterChef Yemekleri | Pırasa Tarifi! Pırasa nasıl yapılır? MasterChef 27 Aralık

MasterChef 27 Aralık Pazar günü yarışmacılar birbirinden farklı tariflerle yarıştılar. MasterChef Emir, Özgül ve Barbaros 27 Aralık Pazar günü 3. olarak Pırasa yaparak yarışıyorlar. Peki Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden Pırasa nasıl yapılır? İşte en lezzetli Pırasa tarifleri ve püf noktaları!

Küçükken annenin zorla yedirmeye çalıştığı, adeta arkamızdan ağlayan bir sebzeydi pırasa. Sonra büyüdük, zeytinyağlı pırasanın tadına bakınca aslında onu sevmeyerek ne kadar büyük bir hata yaptığımızı anladık.

Kışın en güzel sebzelerinden pırasa sadece tariflerdeki üstün performansıyla kalplerimizi kazanmıyor. Pırasa ayrıca içinde bulunan antioksidan sayesinde birçok hastalığa kalkan olması sebebiyle de adeta bir şifa kaynağı. Diğer bir deyişle onu daha sık tüketmeniz için sebebiniz çok.

Öyleyse tezgahlardan kalkmadan önce sadece zeytinyağlısını değil her haliyle güzel olan pırasayı mutlaka soframıza dahil etmeli, bu pırasa tariflerini bir bir değerlendirmeli.

1-Pırasalı gevrek kiş tarifi

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

İç harcı için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram pırasa (küçük doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı (hamurunda kullanılan yumurtadan kalan)

Gevrek bir kış hamuru ve pırasalı, kolayca hazırlanan enfes bir iç harç... Çay saatleriniz daha önce hiç bu kadar renkli, hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

Nasıl Yapılır?

Harcını hazırlayarak işe başlayın. Sıvı yağ kızdırdığınız tavanın içine doğradığınız pırasaları ilave edip tuz ve pul biberini ekleyin. Güzelce karıştırıp pişirdikten sonra ocaktan alıp soğutun. Soğuyan harcın içine yumurta ve unu da ilave edip karıştırın ve bir kenarda bekletin.

Hamur için tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, 1 yumurta, 1 yumurta beyazı ve tuzu bir kaba aktarıp karıştırın. Son olarak azar azar un ve kabartma tozunu da ekleyip yoğurun. Hamuru ikiye bölüp yarısını merdaneyle yuvarlak bir taban olarak açın. Bu tabanı pişirme kağıdı serili tepsiye yerleştirip üzerine çatalla delikler açın. Kalan hamurunu da ince-uzun şekilde şekillendirip halat şekli verin ve tabanın çevresini bu hamur halatıyla sarın. Üzerine pırasalı harcı yayın. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

2-Zeytinyağlı pırasa tarifi

Malzemeler:

6 adet orta boy pırasa

2 adet orta boy havuç

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet limon suyu

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1/2 su bardağı su

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Pırasa denince ilk akla gelen, kış sofralarını sağlıkla donatan zeytinyağlı pırasa bu sefer farklı bir yorumla, portakal suyu ilavesiyle karşımıza çıkıyor.

Nasıl Yapılır?

Pırasaları ayıklayıp yıkadıktan sonra verev şeklinde doğrayın. Havuçları ortadan ikiye kesip pırasalarla uyumlu şekilde doğrayın. Doğranmış pırasa ve havuçları tencereye koyup üzerine suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyin. Sırasıyla tuz, toz şeker, taze sıkılmış limon ve portakal suyunu ve en son da suyu tencereye koyun. Üzerinde zeytinyağı gezdirip kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine limon dilimleri koyarak sunuma hazırlayın.

3-Pırasa Çorbası Tarifi

Malzemeler:

2 adet pırasa

2 adet orta boy patates

4 diş sarımsak

2 adet küçük boy soğan

5 su bardağı sebze suyu

1 adet defne yaprağı

2 dal maydanoz sapı

3 adet tane karabiber

1 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

Besleyiciliğiyle göz dolduran pırasa çorbası kalkıp Fransız mutfağından ziyaretimize geldi. Farklı tatlara şans vermek isteyenlere duyurulur.

Nasıl Yapılır?

Pırasaları iri iri, soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın. Sıvı yağda pırasa ve soğanları soteledikten sonra tereyağını, sarımsakları da ekleyerek sotelemeye devam edin. Küp küp kesili patatesleri de katın ve hep beraber sotelenmelerini sağlayın. Sirkeyi ekleyerek karıştırdıktan sonra sebze suyunu ekleyin. Defne yaprağı, maydanoz sapları, taze karabiberleri de çorbanın içine atıp kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alın. Patates ve pırasalar tam olarak piştiğinde ocaktan alarak pütürleri gidene kadar blenderdan geçirin.

4-Kıymalı Pırasa Tarifi

Malzemeler:

4 dal pırasa

250 gram kıyma

2 adet havuç

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı pirinç

1 tutam tuz

"Et yemeden doyamıyorum"cuları içindeki kıymayla mutlu edecek, lezzetiyle zeytinyağlısını unutturacak bir yemek geliyor...

Nasıl Yapılır?

Pırasaları iri iri doğrayıp havuçları halka halka kesin. Pirinçleri yıkayın. Bir tencerede kıymayı 7-8 dakika kadar güzelce kavurun. Ardından içine salçayı ilave edip 2 dakika daha karıştırarak pişirin. Sonra da sırasıyla havuç ve pırasaları ilave edin. Son olarak pirinç, tuz ve üzerini geçecek kadar su ilave edip kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

5-Nohutlu Pırasa Tarifi

Malzemeler:

10 dal pırasa

2 adet orta boy havuç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım adet limon

2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Hem hafif, hem besleyici, hem de pratik bir tarif arıyorsanız nohutlu pırasaya mutlaka şans verin. Daha önce denemediğinize üzüleceksiniz.

Nasıl Yapılır?

Pırasaları iyice yıkayarak orta kalınlıkta doğramakla işe başlayın. Tencereye zeytinyağı ve salça koyup biraz kavurun. Ardından havuç ve pırasaları ekleyip karıştırın. Tuz ve suyu da ekleyerek kısık ateşte 20 dakika pişirin. Daha sonra pirinçleri ekleyerek 10 dakika daha pişirin. Son 3-4 dakika kala ise nohutları ekleyin. Ocağın altını kapatıp limon suyu ekledikten sonra servis edin.

6-Pırasa Kavurması Tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

8-10 dal pırasa

1 yemek kaşığı bulgur (veya pirinç)

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

20 dakikada hazırlanıp sofraya yetişen bir tarif pırasa kavurması. Bu yeşil bir şölene bir an önce şans verin.

Nasıl Yapılır?

Tereyağını ve zeytinyağını eritin, soğanları kavurup pirinçleri ekleyin. Pırasayı ekleyerek çevire çevire soteleyip sıcak su ekleyin. Baharatları da son olarak ekleyerek kısık ateşte pirinçler pişene kadar pişirin. Yoğurt ve pul biber ilavesiyle servis edin.

7-Pırasalı Pilav Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

2 adet pırasa (ayıklanmış, temizlenmiş)

1 adet taze soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 adet kesme şeker

1-2 damla limon suyu

Pırasanın pilava da çok yakıştığını söylesek? Rengiyle kalpleri çalacak olan pırasalı pilav tarifi ana yemekleri bile gölgede bırakmaya hazır.

Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede erittikten sonra pırasa ve taze soğanı ekleyerek iyice kavurun. Yumuşadıklarında pirinci ilave edin ve 5 dakika daha tahta kaşıkla karıştırın. Sıcak su, tuz, kesme şeker ve limon suyunu ilave edip kısık ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın ve sonrasında afiyetle yiyin.

8-Yumurtalı Pırasa Tarifi

Malzemeler:

4 dal pırasa

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet yumurta

1 su bardağı beyaz peynir

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Kahvaltıdan akşam yemeğine, günün her anına, midenizin guruldadığı her zamana uygun!

Nasıl Yapılır?

Pırasaları doğrayıp yumuşayana dek kapaklı bir tavada kavurun. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpıp içine peynir, tuz ve karabiberi ilave edin. Yumurtalı karışımı yumuşayan pırasaların üzerine ilave edip pişirin. Afiyet olsun.

9-Pırasalı Kabaklı Kiş Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı un

6 yemek kaşığı tereyağ (soğuk ve küp küp kesilmiş)

4 yemek kaşığı soğuk su (buz gibi)

1/2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

İç malzemesi için:

2 adet orta boy kabak

1/2 kg. pırasa (sadece beyaz kısımları)

2 dal taze kekik

1 paket krema

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 adet büyük boy yumurta

1/2 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Tuzlu hamur işi sevenleri sevindirecek bir tarif bu farklı kiş tarifi. Kim demiş pırasa sadece öğle ve akşam yemeklerinde yenir diye?

Nasıl Yapılır?

Un, tuz, soğuk tereyağını mikserle karıştırın. Arada soğuk su ekleyin. Hamur toparlanmaya başlayınca streç filmle sararak 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Bu sırada tereyağı ve zeytinyağını eriterek pırasaları sotelemeye başlayın. Dilimlenmiş kabakları da ekleyerek sotelemeye devam edin. 3-4 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Dolaptan çıkardığınız hamuru yağlanmış kalıplara yerleştirin ve bir çatal yardımıyla delikler açın. Hamurun kabarmaması için üzerlerine bakliyatlar atıp önceden 220 derecede ısıttığınız fırında 12 dakika pişirin. Bu sürenin sonunda bakliyatları alarak 15 dakika daha pişirin. Soğuyan sebze karışımını yumurta, krema ve rendelenmiş peynirle karıştırın ve kiş hamurunun üzerine dağıtın. 25 dakika daha fırına verin ve sonrasında afiyetle tüketin.

10-Plaska (Pilaska) tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı mısır unu

2,5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karbonat

4 damla limon suyu

700 gram pırasa (doğranmış, haşlanmış)

Balkan mutfağından sofralarınıza konuk olmaya gelen bu lezzet klasik bir sebzeli kekten çok daha fazlası!

Nasıl Yapılır?

Pırasaları haşlayıp suyunu süzün. Mısır unu, un, su, zeytinyağı, tuz ve biber salçasını bir mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Karbonat ve limon suyunu da ilave ederek güzelce karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp hazırladığınız bu karışımın yarısını içine aktarın. Ortasına haşlanmış pırasaları ilave ettikten sonra kalan karışımı da üzerine dökün. 200 derece fırında 20 dakika pişirdikten sonra servis edin.

11-Pırasalı Patates Graten Tarifi

Malzemeler:

8 adet patates

1 paket krema

3 dal pırasa

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

100 gram rendelenmiş cheddar peyniri

100 gram rendelenmiş mozarella

İnce ince dilimlenmiş patatesler pırasayla birleşiyor ve fırından çıkabilecek en güzel gratenlerden biri çıkıyor.

Nasıl Yapılır?

Halka halka doğradığınız pırasa ve patateslerle krema, tuz, karabiber ve kekiği karıştırın. En son rendelenmiş peyniri katın ve iyice harmanlayın. Karışımı ısıya dayanıklı bir cam kaba aktarın. Önceden 165 derecede ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin.

12-Pırasalı Köfte Tarifi

Malzemeler:

300 gram kıyma (tercihen yağlı)

1 adet pırasa

2 dilim bayat ekmek

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Köftenin her halini sevenler toplanın! Bu sefer köfteyi taze pırasaların eşliğinde hazırlayarak farkımızı ortaya koyuyoruz. Bu akşama ne yapacağınız belli.

Nasıl Yapılır?

İncecik kestiğiniz pırasaları, blenderda ufaladığınız ekmekleri, kıymayı ve baharatları iyice yoğurun ve bölerek şekil verin. Sıvı yağı tavada kızdırdıktan sonra köfteleri orta ateşte kızartın. Afiyetle yiyin.

13-Pırasalı Börek Tarifi

Malzemeler:

1/2 kg. pırasa

1 adet büyük boy havuç

2 diş sarımsak

200 gram peynir

2 silme yemek kaşığı kuş üzümü

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Klasik börekleri unutun. Börek dediğin sadece peynirli, patatesli olmaz. Hem lezzeti hem ekonomik olmasıyla pırasalı börek kalbinizi çalacak.

Nasıl Yapılır?

Zeytinyağıyla kızdırdığınız tavaya doğradığınız pırasaları atın. Sarımsak ve rende havuçları da ekleyerek sotelemeye devam edin. Malzemeler yumuşayınca baharatları, kuş üzümünü ve peyniri ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Diğer tarafta yufkanın üzerine süt, yumurta ve sıvı yağdan oluşan karışımı sürün. Üzerine bir kat daha yufka serip aynı işlemi uygulayın. Yufkayı sekiz dilime bölüp sigara böreği gibi sarın. Yağlanmış fırın tepsisine börekleri dizip üzerine yumurta sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

14-Pırasa Mücveri Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 adet yumurta

1 adet kabak

5 adet pırasa (ayıklanmış, temizlenmiş)

100 gram lor peyniri (arzuya göre yarım yağlı beyaz peynir)

1/3 demet maydanoz

5-6 yaprak taze nane (arzuya göre reyhan)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kabakla hazırlamaya alışık olduğumuz mücverde bu kez başrolü pırasaya veriyoruz. Pırasa sevmeyenlere bile onu afiyetle yedirecek enfes bir lezzete imza atıyoruz.

Nasıl Yapılır?

Pırasanın beyaz olan kısımlarını, maydanoz ve naneyi ince ince doğrayın. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.Yumurtaları, zeytinyağını ve süzme yoğurdu ayrı bir kapta çırpın. Ardından bu karışıma pırasa, kabak, maydanoz ve naneyi ilave edip karıştırın. Karışıma unu da azar azar eleyerek ilave edin ve karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberle lezzetlendirip karışımı buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Çıkarıp şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

15-Pırasalı Omlet Tarifi

Malzemeler:

1/2 adet pırasa (yarım sap)

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/4 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı ev yapımı domates sos (ya da 1 tatlı kaşığı suyla karıştırılmış ev yapımı salça)

Servisi için:

1 adet orta boy dolmalık kırmızı biber

Sağlığa olan birçok faydasıyla pırasa küçük yaşlarda yenmesi gereken bir sebze. Bu tarifle çocuklarınızın onu erkenden sevmesini sağlayın.

Nasıl Yapılır?

Doğradığınız pırasaları tavada su ilavesiyle haşlayın. Yumuşadıktan sonra domates sosunu ekleyin. Tereyağını da ekledikten sonra farklı bir kapta çırptığınız yumurtaları tavaya alın. Tuz da ekleyip kısık ateşte pişirin. Sunum için kırmızı dolmalık biberi halka halka kesin ve omleti ortalarına yerleştirerek servis edin.

16-Üç renkli börek tarifi

Malzemeler:

3 dal pırasa

2 adet havuç

200 gram kıyma

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yufka

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

50 gram toz parmesan peyniri

Pırasa, havuç ve kıyma bir araya geliyor ve sırf rengiyle bile iştahınızı açacak enfes bir böreğe dönüşüyor. Yemeye kıyamazsın.

Nasıl Yapılır?

Zeytinyağıyla kızdırdığınız tavada pırasaları soteleyin. Daha sonra rendelenmiş havuçları da ekleyerek sotelemeye 1-2 dakika devam edin. Havuçları tavadan alıp kalan yağı koyun ve sarımsakları kıymayla birlikte ekleyin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yufkayı parçalara ayırıp pırasa, havuç ve kıymayı içine yayın. Kenara ayırdığınız diğerlerinden büyük olan yufka parçasının içine üç ruloyu dizin ve hepsini kapsayacak şekilde sarın. Eşit şekilde dilimledikten sonra üstüne yumurta sarısı sürerek pişirin.

17-Pırasalı Gözleme Tarifi

Malzemeler:

500 gram un

1/2 adet bayat ekmek

1 su bardağı su (yoğurmak için)

2 dal pırasa

100 gram mozzarella peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates sos

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Nasıl Yapılır?

Islattığınız bayat ekmeği tuzla birlikte una katın ve yoğurun. Pırasayı incecik doğrayın ve diğer tüm malzemelerle karıştırın. Hamuru limon büyüklüğünde açın ve harcı ekledikten sonra yağsız tavada önlü arkalı pişirin. Afiyet olsun.