Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris ilçesinde dün başlayan ve gün boyu devam eden aralıklı olarak kuvvetini artıran sağanak, saat 23.15 sıralarında yerini nohut büyüklüğünde doluya bıraktı. 20 dakika boyunca kuvvetli yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Tıkanan rögarlar, taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Dolunun ardından gece boyunca devam eden yağmur, sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı kuvvetli sağanak olarak yağdı.

KÖPRÜ BETONLARI ÇÖKTÜ

Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii-Hisarönü Karayolu civarında düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi. Asparan Mevkii'nde taşan dere nedeniyle köprü betonları çöktü, yol trafiğe kapatıldı. Yazın çıkan orman yangınlarında çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu su İçmeler Mahallesi'nde dört sokağı nehre çevirdi.

ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sular tahliye edilerek atıklarla tıkanan rögarlar açılıp temizlendi. İlk belirlemelere göre 11 evin balkon ve terasları dolu yağışı nedeniyle su bastı. 14 iş yerinin açık kalan dükkan tenteleri dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Camları kırılan 17 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Gece boyunca seferber olan belediye ekipleri sağanak yağış ve doludan etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri hasar tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönen yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağmurun düştüğünü, yağışların gün boyunca aralıklı kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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