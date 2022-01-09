Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili yağışlar sonucu sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Öte yandan 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle 17 aracın camları kırıldı, 14 iş yerinin ise açık kalan dükkan tenteleri kullanılamaz hale geldi.

Marmaris ilçesinde dün başlayan ve gün boyu devam eden aralıklı olarak kuvvetini artıran sağanak, saat 23.15 sıralarında yerini nohut büyüklüğünde doluya bıraktı. 20 dakika boyunca kuvvetli yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Tıkanan rögarlar, taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Dolunun ardından gece boyunca devam eden yağmur, sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı kuvvetli sağanak olarak yağdı.

Marmaris'te yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii-Hisarönü Karayolu civarında düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi. Asparan Mevkii'nde taşan dere nedeniyle köprü betonları çöktü, yol trafiğe kapatıldı. Yazın çıkan orman yangınlarında çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu su İçmeler Mahallesi'nde dört sokağı nehre çevirdi.

Marmaris'te yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sular tahliye edilerek atıklarla tıkanan rögarlar açılıp temizlendi. İlk belirlemelere göre 11 evin balkon ve terasları dolu yağışı nedeniyle su bastı. 14 iş yerinin açık kalan dükkan tenteleri dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Camları kırılan 17 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Gece boyunca seferber olan belediye ekipleri sağanak yağış ve doludan etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri hasar tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönen yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağmurun düştüğünü, yağışların gün boyunca aralıklı kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Marmaris'te yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

 Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title