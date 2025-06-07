Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı elektrik çarpması olayı nedir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ne oldu? SON DAKİKA

Manisa'da meydana gelen elektrik kazası, gündemin merkezine oturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında sosyal medya platformlarında çeşitli iddialar hızla yayılırken, sağlık durumu ise vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Başkan Ferdi Zeyrek'in elektrik kazasıyla ilgili ne biliniyor? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne oldu? İşte, Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika bilgileri ve detaylar…

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'E NE OLDU, ELEKTRİK ÇARPMASI OLAYI NEDİR?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Yoğun bakım tedavisi devam ediyor" ifadesini kullandı. Bu gelişmenin ardından AK Parti tarafından da geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı elektrik çarpması olayı nedir

Geçtiğimiz gece yaşanan olay, yalnızca Manisa'da değil, ülke genelinde de büyük endişeye yol açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede, havuzun teknik bölümündeki arızaya müdahale ederken elektrik çarpmasına maruz kaldı. Saat 23.30 civarında yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, Zeyrek'in kalbinin durmuş olduğu tespit edildi. Sağlık görevlileri tarafından derhal kalp masajı uygulanmaya başlandı. Ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca müdahale sürdü. Yaklaşık 70 dakikalık yoğun çabanın ardından kalp yeniden çalıştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ne oldu

Haberin yayılması üzerine CHP'den çok sayıda yetkili, partililer ve yakınları hastaneye geldi. Gece saatlerinde hastaneye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, doktorlardan Başkan Zeyrek'in durumu hakkında bilgi aldı. Hâlen yoğun bakımda tedavi gören Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.