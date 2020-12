Manalı sözler: Manalı kısa güzel sözler, hayat ile ilgili manalı sözler, güzel manalı sözler nelerdir? En kısa, resimli manalı sözler!

En çok araştırılan sözlerin başında manalı sözler geliyor. Haberimizdeki manalı sözleri kullanarak sevdiğiniz kişilere mesaj gönderebilirsiniz. En iyi manalı sözler nelerdir? Manalı mesajlar ve sözler, hayatla ilgili manalı sözler, resimli manalı sözler, manalı damar sözler, manalı duygusal sözler, manalı kısa güzel sözler nelerdir?

MANALI SÖZLER

- Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez bilmelisin. Sen gelecek olanları bekle, gidecek varsa bırak gitsin.

- Yavrum, sevgilim, sen tadını bir bilsen orada yaşamanın birlikte! Keyfince sevmenin ölünceye değin o sana benzeyen ülkede!

- Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. (Joyce Meyer)

- Senin için ölürüm dedi, benim için zaten öldün dedim.

- Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

- Hayatından aniden çıkan insanlar için üzülme. Zaten çürük meyve dalından tez ayrılır.

- Canım sıkkın bu aralar kendi dünyamın çaresizliği içerisinde dalıp gidiyorum.

- İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş.

- İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Ve bilin ki ben evrenden emin değilim.

- Dost için sırtımı köprü yapmaya hazırım ben, yeter ki temiz kalpleri taşıyan ayaklar geçsin üzerimden.

- Aşırı yüz bulan ve her dediğini yaptıran ask usandırır.

- Yaşamak sadece nefes almak değildir; çoğu zaman kendimize ve sevdiklerimize duyduğumuz saygıdır, sevgidir, güvendir...

- Ne iyi ne kötü var bu hayatta insanlar kendisi yaratmıştır bunu.

- Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak.

- Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.

- Sade olabilmek dünyadaki en büyük mücevherlerden biridir.

- Ben geçmişimi dürdüm, büktüm ve kaldırıp çöpe attım, bu çöpleri ise ancak; kediler ve köpekler karıştırır.

- Unutma ellerini Rabbine açabiliyorsan anla ki O seni dinliyor, çünkü O Rabbin öyle bir Rab ki, kabul etmeyeceği duanın ellerini semaya açtırmaz.

- Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Seni görüyorum ya hayatımın lezzetisin.

- Kadın kasa gibidir, şifresi bilinmeden açılmaz.

- Ne kadar kusura sahipsen o kadar kusur arasın başkalarında.

- Biz, aradığımız şeyiz. O, her zaman orada ve eğer ona vakit ayırırsak kendisini bize bilinir kılar. (Thomas Merton)

- Birileri arkanızdan konuşuyorsa, onlardan öndesiniz demektir.

- Akşam ezanından sonra kopacakmış ya kıyamet, belki de o yüzden akşam ezanından önce evde ol der anneler, son bir kez daha görebilmek için.

- Zenginlik dedikleri nedir ki güzeller güzeli? Ben senin kokunu alamayacak kadar fakirim.

Manalı sözler

MANALI KISA GÜZEL SÖZLER

- Haddini bilmedikten sonra çok şey bilmek bir şeye yaramaz. Suskunluk kimseyi yanıltmasın, çünkü susan konuşursa kimse kaldıramaz.

- Sana çok kızıyorum ama aklıma o güzel gülüşün gelince vazgeçiyorum.

- Her şey risktir bu hayatta hiçbir şey yapmayıp beklemek bile risktir.

- Her şey küçük doğup zamanla büyür, aşk hariç.

- Bir bilet istiyorum yalnızca gidişi olan.

- Gerçek aşk nedir bilir misin? Hayallerin ötesinde olandır.

- Gök kuşağını görmen için yukarıya bakman gerekiyor.

- Hayat düşündüğümüzü yapmaktan başka bir şey değildir.

- Bıraktığında sana acı verecek kadar hiçbir şeyi sahiplenme.

- Düşlerim vardı görmekten korktuğum, hislerim vardı söylemekten korktuğum, şiirlerim vardı yazmaktan korktuğum, şimdi sen varsın kaybetmekten korktuğum.

- Dost dediğin düştüğünde yanında olan değil kalkman için el uzatandır...

- Arkadan konuşmak yalnız ahlaksızlık değil, korkaklıktır da.

- Sadece el eletutuştuk. Ve ben tutuştum.

- İyi kilerin keşkeklerini geçsin bu hayatta çünkü zamanı geri çevirmek için saatin yelkovanı ile oynamak fayda sağlamaz.

- Dünya bana karşı sevgilim. Elimi nereye atsam üstüme yıkılıyor dertler, tasalar. Bir tek sen, bir tek sende çoğalıyor neşem, mutluluğum, sevgim. İyi ki demekten dilimde tüy bitecek, bırak bitsin be güzel gözlüm.

HAYAT İLE İLGİLİ MANALI SÖZLER

- İnsan Allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

- Yaprak ağaçtan, gül dalından, sevgi ise kalpten kopunca kurur.

- Gülü gülene, sevgiyi bilene, kalbini de taşıyabilene ver.

- Duru bir gökyüzü kadar temiz, yorgun işçiler kadar namuslu, yüzün gözlerine baktıkça keder gelir aklıma. Kedersiz gözlerde bulabilmek için sevgini.

- Önce rıhtımda acı bir insan çığlığı koptu, sonra hıçkırıklarla gözyaşları kaldı rıhtımda.

- Sen buğulu bir camın ardında izlediğim hayatımın yarısısın. Geri kalanı düşlerim ve hayallerimdir.

- İnsanlar birer harf gibidir. Güzel insanlar bir araya geldiklerinde güzel bir cümle kurulur.

- Bir hayat ki sonu cennet, cefasından ne çıkar. Bir hayat ki sonu cehennem, sefasından ne çıkar.

- Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur. Birincisini zaten bulamazsın, ikincisinde ise, bulduğun her kusur, öğrendiğin her ayıp sahibini değil, seni çirkinleştirir. Her ikisi de seni mutsuz eder. Birincisini bulamadığın için, ikincisini ise bulduğun için mutsuz olursun.

- Merhamet karın doyurmaz ama o elinde tuttuğun bir dilim ekmeği, senden daha aç birine vermeyi öğretir sana...

- Aşk bir gül gibidir Yusuf'a benzer. Kokusunu almaya bir Yakup ister. Aşkı ALLAH korur kurda yem etmez.

- Keşke çocukken fazla mutlu olmayıp birazını da bu zamanlara saklasaydım. Lazım oluyor arada.

- O güzel yüzünü görmek için kilometrelerce yol gitmeye, aç kalmaya ve susuz yaşamaya razıyım. Yeter ki göz bebeklerine bakarken sen aç susuz bırakma beni.

- Korkma sevgiden çekme ellerini. Hatırla, gülün dikeni olmasa hiç bu kadar sevilir miydi.

- Hadi bırak inadı seven insan mahvetmez hayatını kır inadını bekliyorum bana geleceğin zamanı.

- Gözüm, kulağım, kalbim, aklım hep sende, senden ayrılamam istesem de istemesem de. Hayalin her an gönlümde, gözlerimde, seni seviyorum istesen de istemesen de.

RESİMLİ MANALI SÖZLER

- Eğer kadın kalbinden ağlıyorsa, ağlatan oraya ulaşmış demektir.

- Birileri arkanızdan konuşuyor ise onlardan önde olduğunuzu anlayabilirsiniz.

- Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim ve gülerken hiçkimse yalan olduğunu anlayamaz.

- Eğer hayatın kötü yola girmiş ise unutma ki direksiyondaki sensin.

Güzel manalı sözler

- Sana olan duygularımı cümlelere aktarabilseydim eğer bitmek tükenmek bilmeyen bu çocuksu sevgim bir kalem, gözyaşlarım mürekkep damlası, ve uğruna adanmış bu garip ise, solgun bir kağıt parçası olurdu.

- Üzülmem mi sanıyorsun eh be çocuk asla unutma yürek ağlar gözden önce.

- Bakmayın etrafımdaki insanların çok fazla olduğunda sırılsıklam yalnızlık var içimde.

- Sen aldın beni, bir anda kendine benzettin. Eski kendimden istifa edip yeni sana yelken açtım ben. İster sev ister sevme beni. Ben hep seni seveceğim.

- Neden gittiğini bilmiyorsan, nereye gittiğinin de bir önemi olmaz.

- Küçük şeyler seni mutlu etmelidir fakat sen daha iyisine çalışmalısın.

- Kış güneşi gibisin. Bir an umut veren ama asla ısıtmayan. Herkesi güldüren ama yine onları tek tek kandıran. Keşke karanlığıma doğsaydın da mehtapları beraber batırsaydık senle.

GÜZEL MANALI SÖZLER

- Birlikte gülüyorsanız mutluluktur, birlikte ağlıyorsanız dostluktur; ama birlikte susuyorsanız bu aşktır.

- Kalbin göreviydi zaten atmaya devam etmek. Ama sen kalbimin görev tanımını değiştirdin. Artık sadece senin aşkın için çırpınıyor.

- Kalbin yaşı yoktur.

- Mutsuz olmak için, herkesi memnun etmeye çalışmak yeter.

- Gülü gülene, sevgiyi bilene, kalbini de taşıyabilene ver.

- Derdimi, tasamı birilerine söylemem; dostum üzülür, düşmanımda sevinir.

- Önemli olan bu hayatta her şeye sahip olmak değildir en huzur verenine sahip olmaktır.

- Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur.

- Hayat göz açıp kapayıncaya kadar biten tek perdelik bir oyun gibi. Eğer hala çekinmeden insanları kırmaya devam ediyorsanız, bir gün o perdelerin kapanacağını aklınıza getirin.

- Ayrılmaya çalışmak için saçma bahaneler üretmeye gerek. Her aşık bilir ki sevgi, gözler boş bakmaya başladığında biter.

- Işık yanmadan karanlık yok olmaz.

- Herkes senin dışarıdan nasıl göründüğünü bilir fakat çok az kişi nasıl hissettiğini hisseder.

- Eğer sizi üzenlere halen selam verebiliyorsanız vicdanlısınızdır.

- Önce kendine saygı göstermelisin ve daha sonra diğer kişilere.

- Önemli olan zengin olan bir erkek ile evlenmek değil. Önemli olan seni mutlu edebilecek bir erkekle evlenmektir.

- Oysa defalarca sormuşlardı, büyüyünce ne olacaksın diye; "MUTLU" diyemedik. Çünkü çocuktuk; akıl edemedik.

- En sevdiğimizden yara aldık ve acısını bizi en fazla sevenlerden çıkarttık her defasında.

- Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte...

- İnsanlar farkında bile değil ama konuşmaya başlarken ilk kurdukları cümle '' doğruyu söylemek gerekirse '' oluyor. Nasılsa içimize işlemiş yalan, dolan da kimsenin farkındalığı yok.

- Ne yazık ki, bazen insanlar siz bağırmadıkça duymuyorlar.

- Doğuştan tedavi edilemeyen bir hastalıkla doğmuşum ben. Daha hayata gözlerimi ilk açtığım gün karşıma çıkan herkesin insan olacağını sanmışım. Yazık, bulun bu hastalığa bir tedavi.

- İnsanlar kalbini kırıyor diye sakın üzülme bir daha. Belki de asla ait olmadıkları ya da olamayacakları yerden bir an önce çıkmaları gerekiyordur.

MANALI DUYGUSAL SÖZLER

- Bir insanın gerçek zenginliği, onun Manalı Sözler bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

- Umutsuzluğa kapıldığın zaman gökyüzüne bak. Mutlaka seni karşılayacak sıcak bir güneş, deli bir yağmur ya da parlak bir yıldız vardır.

- Bu hayatın sonuna kadar susmak çok kısa değil mi sizce?

- Cehennem dediğin dal, odun yoktur; herkes ateşini kendi götürür.

- Dünyada en büyük acı ne diye sorsalar hastanın çekmiş olduğu acı diyebilirim.

- Parası olan kişiler pazardan, imanı olanlarda mezarlıktan korkmazlar.

- Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler.

- Dünya nüfusu arttığı zaman insanların sayısı da azalmakta.

- Seni bulutlara yazdım. İçimdeki aşkın susadıkça yine senle sulayacağım üzüm karam.

- Ağzında bal olan arının bile kuyruğunda iğnesi var ne bekliyorsun ki insanlardan?

- Gittiğin yola inanmışsan eğer atacağın adımlardan asla korkma.

- Olacak gibi görünmüyordu en sonunda da olmadı zaten.

- İnsan vücudu ne garip. Sanılıyor ki sadece kemik olan yerlerde kırık oluşur. Oysa ki insanın kemikten oluşmayan kalbini paramparça ederler de umurlarında bile olmaz.

- Kabul ediyorum! En büyük hatam, yüzüme gülen herkesi, kendim gibi sanmamdı.

Not : Sizlerin de bildiği farklı manalı sözler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.