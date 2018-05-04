Malezya'nın Kayıp Uçağını Arıyorlardı, Denizde Uyuyan Gemileri Buldular!

2014 yılında kaybolarak dünyayı şoke eden Malezya Havayolları uçağı MH370, yeni keşiflere olanak sağladı.

Avustralya'nın batısında yapılan aramalarda, 2 bin 300 kilometre açıkta iki eski gemi bulundu.

Araştırmacılar, ticaret amacıyla kullanılan gemilerin 19. yüzyılda battığını belirledi. Her iki gemide de 15 ile 30 arasında personel bulunduğu tahmin ediliyor.

Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru gitmek için 8 Mart 2014'te havalanan MH370, içindeki 239 kişiyle birlikte kaybolmuştu. Bütün aramalara rağmen uçak hâlâ bulunamadı. (Kaynak: Milliyet)