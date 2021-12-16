Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Market açılışı gerçekleştirildi

MALATYA (Habermetre) - Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği Sosyal Market açılışı gerçekleştirildi.

Hasan Varol mahallesinde yapılan açılış törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Milli eğitim Müdürü Battal Kanbay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Defterdar Ali Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde Sosyal Mağaza hakkında bilgi veren SYDV sorumlusu Çınar Aydoğmuş; "Temel amacımız 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen depremlerden fazla olan ürünlerin tamamının ayrıştırılarak korunmasından sonra ortaya çıktı. Çok ciddi şekilde dağıtımda deforme olacak ürünleri tamamen koruma altına alarak burada bir sosyal market kurmayı planladık. Sayın valimizle bu konu üzerinde durarak bütün ürünlerimizi ayrıştırma sistemiyle ikinci el ve birinci el olmak üzere ayırdık. İkinci el olan ürünlerimizin tamamı yıkandı ütülendi ve kullanıma hazır hale getirildi. Bize tahsis edilen sağlık ocağı atıl durumdaydı ve bağış fonundan başkanlığımıza devredilmişti. Mevcut bina yaklaşık 300 bin liralık mali bütçeyle vakıf başkanlığımız tarafından onarılarak yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Depomuzdaki ürünlerin tamamının sevkiyatı sayın valimizin ve vali yardımcımızın kontrolünde getirilerek hepsinin sayımı, tasnifi ve istifi yapıldı. Ürünlerin hepsi yerleştirildikten sonra barkotlama sistemiyle beraber tüm ürünler sayıma geçildi. Şuan burada 10478 adet ürünümüz var" dedi.

Sosyal Market açılışında kurdele kesiminden önce açıklama yapan Vali Aydın Baruş; "Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyete geçecek olan Sosyal Mağaza'mızın açılışını yapıyoruz. Bu mağazayı açmamızdaki gaye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın özellikle giysi, ayakkabı, kırtasiye ve hijyen malzemeleri noktasındaki ihtiyaçlarına katkıda bulunmak. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin Hayır Çarşısı var. Bizlerde elimizdeki malzemeleri değerlendirmek için böyle bir mağaza açtık. Çünkü çok sayıda hayırsever vatandaşımızın vakfımıza ulaştırdığı giyim ve diğer malzemeler var. Bunu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sistematik bir şekilde ulaştırmak için bu mağaza sistemini kurduk. Burada barkod sistemi ile çalışılacak. Yani kimin ne aldığı belli olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın isimleri Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle paylaşılacak. Birden fazla kuruma müracaat ederek, ihtiyaç fazlası alımlara da izin verilmeyecek" diye konuştu.

Kışın üşüyen kimse olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Vali Baruş; "Vatandaşlarımızdan ihtiyaçları olanlar gerek Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gerek ilçe vakıflarına müracaat edebilirler. Buralardan doldurulacak bir formla, çocuklarıyla beraber giysi, ayakkabı ya da ihtiyacı olan malzemeleri karşılıksız temin edebileceklerdir. Bu noktada da kışın üşüyen kimse olmaması için muhtaç durumda kimse kalmaması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu mağazanın oluşturulmasında çok ciddi çabalar sarf edildi. Depremden sonra elimizde çok sayıda giyim malzemesi olmuştu. Onları da düzenli bir depolama sistemiyle muhafaza ediyoruz. Herhangi bir şekilde ziyan olmasına müsaade etmiyoruz. Paletleme usulüyle bu eşyaları ambalaj altında tutuyoruz. İnşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza peyderpey ulaştıracağız" sözlerini kulandı.

Açılışın ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri Sosyal Mağazayı gezerek incelemelerde bulundu. R. Kıymaz

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