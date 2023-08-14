Yunanistan'da tatil yapan Afra Saraçoğlu'nun tanga bikinisiyle poz verdi

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, yaz aylarını bolca tatil yaparak geçirdi. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan oyuncu, son çıktığı Yunanistan tatilinde tanga bikinisiyle verdiği bir fotoğrafı yayınlayarak herkesi şaşkına çevirdi.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞIYOR

Haziran ayında çıktığı tatilde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenmesiyle ilişkisi ifşa olan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitti. Demir'le haklarında çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalan güzel oyuncu 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan" diyerek tatil pozunu yayınladı. Oyuncunun paylaşımının arasında tanga bikinisiyle verdiği bir poz da yer aldı. Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncunun fiziği ise görenleri hayran bıraktı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun Yunanistan tatilinden kareler...