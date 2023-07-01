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Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı

Magazin Haberleri

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Yonca Evcimik, yaz sonunu Bodrum'da açtı. Tekne kullandığı anları paylaşan ünlü şarkıcı fit haliyle dikkat çekti. 59 yaşındaki şarkıcının kalça estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

KALÇASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Teknenin dümenine geçen 59 yaşındaki şarkıcı fit görüntüsüyle dikkat çekti. Önceki yıllara nazaran oldukça değişim gösteren ünlü şarkıcının, kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" diyerek estetik iddialarını doğruladı.

Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı

HAVUZ BAŞINDA ŞOV YAPTI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, havuz başında verdiği bikinili pozlarına "Yoncafest. Seçemedim hepsini koydum" notunu düştü.

Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı

Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı

Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Yonca Evcimik Bodrum Magazin Haberler

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