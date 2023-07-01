Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı
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90'lı yılların sevilen şarkıcısı Yonca Evcimik, yaz sonunu Bodrum'da açtı. Tekne kullandığı anları paylaşan ünlü şarkıcı fit haliyle dikkat çekti. 59 yaşındaki şarkıcının kalça estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.
Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
KALÇASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ
Teknenin dümenine geçen 59 yaşındaki şarkıcı fit görüntüsüyle dikkat çekti. Önceki yıllara nazaran oldukça değişim gösteren ünlü şarkıcının, kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" diyerek estetik iddialarını doğruladı.
HAVUZ BAŞINDA ŞOV YAPTI
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, havuz başında verdiği bikinili pozlarına "Yoncafest. Seçemedim hepsini koydum" notunu düştü.