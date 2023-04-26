Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki

Şarkıcı İrem Derici, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın isteği üzerine ücretli olan mavi tik aboneliğine 1 yıllık ödeme yaptı. Twitter için yaklaşık 2 bin TL ödeme yapan Derici, mavi tıkının geri gelmediğini görünce Elon Musk'a seslenerek "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" dedi.

Twitter CEO'su Elon Musk, geçen hafta, Twitter Blue'ya abone olmayan ve mavi onay rozetlerini bu hizmetten önce alanların hesaplarındaki "mavi tiklerin" kaldırılacağını duyurmuştu. Söz konusu kapsamdaki kullanıcıların mavi onay rozetleri kaldırılmaya başlandı. İrem Derici ise mavi tik için yıllık ödeme yaptı.

ELON MUSK'A SESLENDİ

Kendine has yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, mavi tiki geri almak için 2 bin TL'ye yakın ödeme yaptı. Ücret ödemesine rağmen tiki geri gelmeyen Derici, Twitter hesabından Elon Musk'a seslenerek "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" dedi.

"AŞKIM BUNLAR MAVİ TİKİMİ VERMİYOR, DÖVSENE"

"Tikim de tikim" diye bir paylaşım yapan Derici, bir süredir aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'a seslenerek "Aşkım bunlar mavi tikimi aldı, vermiyor. Dövsene" diyerek herkesi güldürdü.