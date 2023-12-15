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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

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Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinin kızları olacak.

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi. Çiftin bir kız bebeği olacak.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Instagram hesabından eşi ve köpeğiyle pozlar vererek bebeğinin cinsiyetini duyuran güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü. Rabbim... Temennileriniz. Dualarınız bizimle olsun" ifadelerini kullandı.

Atik'in paylaşımına Hazal kaya, Dolunay Soysert, Derya Şensoy, Sevim Emre, Didem Balçın, İlayda Alişan, Hande Yener, Cemal Can Canseven ve Wilma Elles gibi ünlü isimlerden tebrik yorumu yağdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay 3. Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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