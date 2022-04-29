Yeşim Ceren Bozoğlu.... İNANILMAZ DEĞİŞİM!

2014 yılında ekrana gelen 'O Hayat Benim' dizisi için kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin 2017'de final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Aynı zamanda uyguladığı diyet sayesinde 58 kilo veren Bozoğlu'dan yeni fotoğraf geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan ünlü oyuncu, objektif karşısına geçti.

Verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bozoğlu'nun fotoğrafına; Fatih Ayhan, Seray Kaya ve Roda Demirer gibi ünlü isimler yorum yaptı.

"BABAM BENİ TANIMADI"

Bozoğlu, daha önce kilolarıyla alakalı şu açıklamalarda bulunmuştu:

Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı.

Babam birkaç kez yanımdan geçti. 'Baba ben buradayım' dedim, öyle tanıdılar.

Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum ama bunu sadece kiloya bağlamıyorum.

Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum.

Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm.

Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyuncu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi.

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