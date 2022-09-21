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Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü gurup Maroon 5'ın solisti Adam Levine'in, hamile eşini aldattığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları doğruladı.

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'in ünlü Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'yu aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Eşiyle üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, iddialara cevap verdi.

Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram'dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Şarkıcının, modele attığı mesajlarda "Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?" dediği görülüyor.

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Konu ile açıklamada yapan Levine "Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım. Bazı durumlarda uygunsuz hale geldi; Bunu ele aldım ve ailemle birlikte bunu düzeltmek için adımlar attım."

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

"Bu dünyada tek umursadığım eşim ve ailem. Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak, yapabileceğim en büyük hataydı. Bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. üstesinden geleceğiz. Ve birlikte üstesinden geleceğiz."

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Çift yakın zamanda üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaşmıştı.

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Yasak aşkı ifşa etti! Ünlü şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Adam Levine Maroon 5 Magazin Haberler

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