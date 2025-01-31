Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları

Sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir yağlarını aldırdıktan sonra verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Son olarak eşi ve kızıyla Dubai'ye giden Demet Akalın çöl pozlarıyla adından söz ettirdi.

Sıkı bir diyet uygulayan ve bu sayede 11 kilo veren ünlü şarkıcı 6 kilo da yağ aldırdığını söylemişti. Zayıflayınca giyim tarzında da değişikliğe giden ünlü isim ayrıca zayıflama iğnesi kullandığını itiraf etmişti.

Zayıflama iğnesi yüzünden ölümlerden döndüğünü söyleyen Demet Akalın son olarak eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı Dubai tatilinden kareleri paylaştı.

ÇÖL POZLARINA YORUM YAĞMURU

'Şahane bir safari seyahatiydi' notuyla paylaştığı fotoğrafları takipçisinin beğenisine sunan Demet Akalın'ın çöl pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.