Uyuşturucu batağına düştüğünü itiraf eden Damla Ersubaşı destek mesajlarına sessiz kalamadı

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, ağlayarak çektiği videoda uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü eski eşinin ailesinden borç para aldığı için de 2 kızının velayetini vermek zorunda kaldığını itiraf etti. Görüntülerin yayılmasıyla bir açıklama yapan Ersubaşı'nın avukatı, videoda montaj yapıldığını ve tehdit zoruyla çekildiğini söyledi. Kısa sürede takipçilerinden destek mesajları alan Ersubaşı, bir teşekkür videosu yayınladı.

"BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM"

Görüntünün basına sızmasıyla magazin gündemine oturan Damla Ersubaşı, bir video yayınlayarak "Gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Çok şaşırdım. Belki de kimisiyle aynı kaderi paylaşıyoruz. Çok şaşırdım, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinizle bir ortak noktamız var ona inanıyorum" dedi.

"UYUŞTURUCU VE KUMAR BATAĞINA DÜŞTÜM"

Mustafa Can Keser ile evliliğinden 2 kızı olan Damla Ersubaşı'nın uyuşturucu madde kullandığı ve kumar batağına düştüğünü itiraf ettiği video ortaya çıktı. Oyuncu, söz konusu videoda "Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Sonra parayı kumarda ve uyuşturucuda harcadım. Eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Önce bunu 'Aileme söylerim, çocukları bana vereceksin' dedi. Tamam senin pisliğinden yeter ki kurtulayım dedim. 'Çocuklar sende kalsın' dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımı verdim bırakmadı. Tehdidi, pisliği, şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu sırada ablasına abisine. Seni magazine rezil edeceğim dedi. Çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın" diyor.

DAMLA ERSUBAŞI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından Ersubaşı'nın avukatından yazılı bir açıklama geldi. Subaşı'nın avukatı görüntülerin montajlanarak sözlerin de tehdit zoruyla söylendiğini ileri sürdü. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde sosyal medya ve ulusal basında dolaşan, müvekkilim Damla Ersubaşı'yla ait videoyla ilgili olarak ortaya atılan yasaklı madde ve kumar iddialarıyla ilgili asılsız ve mesnetsiz haberlere dikkat çekmek isteriz. Bu iddiaları yakından takip ediyoruz. Müvekkilim, evlilik birliği devamında ve sonrasında eski kocası tarafından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Müvekkil, eski eşi tarafından gördüğü bu psikolojik şiddetler neticesinde kişisel bir patlama noktasına gelmiştir. Medyaya düşen söz konusu video ise eski eşin müvekkilime uyguladığı boşanma sonrası psikolojik şiddetin ve tehditlerin bir tezahurudur. Mustafa Can Keser müvekkili çocukları ile tehdit ederek ilgili videoyu kayıt altına aldırmış ve kendisine gönderilmesini sağlamıştır. Müvekkil çocuklarıyla olan ilişkisinin ve çocuklarının psikolojisinin zarar görmemesi adına bu baskıya boyun eğmiştir."

"VİDEO 1,5 SENE ÖNCE ÇEKİLDİ"

"Sadece Mustafa Can Keser'de bulunan bu video yaklaşık bir buçuk sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir. İlgili videoda müvekkilim ağlamakta ve psikolojisinin eski eşi tarafından altüst edildiği görülmektedir. Mustafa Can Keser, müvekkilimi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmak amacıyla söz konusu videonun bazı kısımlarını keserek medyaya servis etmiştir. Eski eş bir baba olduğunu da unutarak söz konusu davranışın çocuklarının psikolojisini ve geleceğini olumsuz etkileyeceğini bilmesine rağmen bu hareketi yapmış, çocuklarının annesini kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak istemiştir.

"VİDEONUN ORJİNAL HALİNİ VE MADDE KULLANMADIĞINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK"

"Müvekkilim, videonun orijinal ve tam halinde, eski eşi tarafından yapılan tehditlerle ilgili açıklama yapmaktadır. Mağdur olan müvekkilim Damla Ersubaşı, sanki kendisi suçluymuş gibi gösterilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı olabilecek bu videoya ihbar edilmemesini ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşılmasını rica ediyoruz. Müvekkilimizin itibarı ve hukuki haklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli hukuki adımları atmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu tür yayınlar, sadece müvekkilimizin değil ayni zamanda toplumun genel hukuki normlarına da zarar verebilecek potansiyel tehlikeler içermektedir. Müvekkilim, en kısa zamanda kendisinin yasaklı madde kullanmadığını gösteren sağlık sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaktır."