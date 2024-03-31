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ÜNLÜLER SANDIK BAŞINA GİTTİ, NELER YAŞANDI?

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31 Mart yerel seçimlerinde saat 17.00'da sona eren oy verme işlemi için ünlüler de sandık başına gitti.

ÜNLÜLERİN OY POZLARI

Gülşen Bubikoğlu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Saat 11.45'te oyunu kullanmak üzere okula gelen Bubikoğlu, 1290 numaralı sandıkta oy verdi. Bubikoğlu, oyunu kullandığı esnada "Hayırlı olsun inşallah" temennisinde bulundu.

Aleyna Tilki de ailesiyle birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.

Cemre Kemer de oy kullanmak için erken saatlerde sandığa gidenlerdendi.

Karnı burnunda olan Cemre Kemer "Gerçekten zor yürüyorum bu bana yapılır mı?" diyerek okulun merdivenlerini gösterdi.

Cem Yılmaz oyunu Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindeki güldürdü.

Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Allah, Allah, tuhaf. Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti.

Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Yılmaz kendisini bekleyen muhabirlerin "atarken çekelim" cümlesine karşın pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yaptı.

Oyunu attıktan sonra gazetecilere dönen Yılmaz, "gelmeyin, bir şey yapmayacağım" diyerek çıktı.

Ardından "Şimdi kimler kimler geliyor. Tarkan'ı gördüm" diyerek yürüyen Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.

Oyunu kullanan Hande Erçel "Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi.

Candan Erçetin ise bu seçimde sandık kurulu üyesi olarak görev aldı.

İclal Aydın da erken saatte sandığa giden ünlü isimler arasındaydı.

Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

İbrahim Kutluay da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.

Gökçe Bahadır da oyunu kullanarak "Görev tamamlandı" dedi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu da oylarını kullandı.

Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gideceğini söyleyerek okuldan ayrıldı

Melek Baykal da sandık başında pozuna "Hepimizin vatandaşlık görevini yapması lazım" notunu düştü.

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu Berrak Tüzünataç oyunu kullandı.

Nurgül Yeşilçay da oyunu kullandı.

Ünlülerin oy mesaisi... Candan Erçetin sandık görevlisi oldu... Cem Yılmaz'ın esprisi kahkahaya boğdu... Hatice'nin pembe kombini gündem oldu - Resim: 11

Oyuncu Serenay Sarıkaya da oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi. Oyuncu Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Ünlülerin oy mesaisi... Candan Erçetin sandık görevlisi oldu... Cem Yılmaz'ın esprisi kahkahaya boğdu... Hatice'nin pembe kombini gündem oldu - Resim: 15

Murat Boz oy kullandı, "Oy pusulaları biraz uzundu" diye konuştu.

Ünlülerin oy mesaisi... Candan Erçetin sandık görevlisi oldu... Cem Yılmaz'ın esprisi kahkahaya boğdu... Hatice'nin pembe kombini gündem oldu - Resim: 14

Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Bastık'ın yerine oy sırasında asistanı beklemesi dikkat çekti.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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