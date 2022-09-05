Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü Pis Yedili dizisinin Orço'su yıllar sonra bambaşka birine dönüştü! Tanımak imkansız

Magazin Haberleri

Türkiye'de bir dönem çok ilgi gören Pis Yedili dizisinin oyuncuları arasında yer alan ve Orço karakteriyle tanınan Burak Alkaş yıllar sonra bambaşka birine dönüştü. Alkaş'ın yeni haline sevenlerinden olumlu yorum yağdı.

Türkiye'de geçmişte çok ilgi gören dizilerin oyuncularının son halleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Değişimiyle gündeme gelen son isim ise Pis Yedili dizisinde 'Orço' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Alkaş oldu.

UZUN SÜRE ARA VERDİ

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olduğu bilinen ünlü isim televizyonda ilk defa 2011 yılında Pis Yedili dizisi ile rol almıştı. Bu diziden sonra uzun bir süre televizyona ara veren Alkaş, son olarak Tozkoparan dizisiyle ekrana geldi.

Ünlü Pis Yedili dizisinin Orço'su yıllar sonra bambaşka birine dönüştü! Tanımak imkansız

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Alkaş, 2015 yılında ise oyuncu eşi Seçil Alkaş ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun seneler içindeki değişimigörenleri şaşırttı. Alkaş'ın saçlarını uzattığı ve eski tarzından eser kalmadığı görüldü.

İşte Pis Yedili'nin Orço'sunun son hali:

Ünlü Pis Yedili dizisinin Orço'su yıllar sonra bambaşka birine dönüştü! Tanımak imkansız

Ünlü Pis Yedili dizisinin Orço'su yıllar sonra bambaşka birine dönüştü! Tanımak imkansız

Ünlü Pis Yedili dizisinin Orço'su yıllar sonra bambaşka birine dönüştü! Tanımak imkansız

Ünlü Pis Yedili dizisinin Orço'su yıllar sonra bambaşka birine dönüştü! Tanımak imkansız

Haberler.com - Magazin

Burak Alkaş Pis Yedili Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title