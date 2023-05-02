Ünlü oyuncu Selim Bayraktar sevgilisi Emel Karaköse ile evlendi! Gelinin güzelliği görenleri mest etti

Ekranların sevilen oyuncusu Selim Bayraktar, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile dünya evinde girdi.

"Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Destan" başta olmak üzere sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Selim Bayraktar evlendi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Şimdilerde "Veda Mektubu" dizisinde Ziya Karlı rolünü canlandıran Bayraktar, 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen sade bir törenle mutluluğa "Evet" dedi.

GELİN ZARAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Selim Bayraktar gibi oyuncu olan Emel Karaköse ise zarafeti ile mest etti. Sade ve dekolteli bir gelinlik tercihi yapan Karaköse düğün makyajını da aynı sadelikte tutarak güzelliğini ön plana çıkardı.