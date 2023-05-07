Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı. Kaya'nın paylaşımı milyonlarca görüntüleme ve binlerce beğeni aldı.
Türkiye 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçime gün sayarken, bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlere Hazal Kaya da katıldı.
KALP EMOJİSİ KOYUP PAYLAŞTI
Hazal Kaya,CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri'ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Organize Sanat Bölgeleri" konulu videosunu alıntılayan Kaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.