Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı

Türkiye 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçime gün sayarken, bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlere Hazal Kaya da katıldı.

KALP EMOJİSİ KOYUP PAYLAŞTI

Hazal Kaya,CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri'ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Organize Sanat Bölgeleri" konulu videosunu alıntılayan Kaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.