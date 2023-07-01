Ünlü oryantal Didem Kınalı, dansı bırakıp şarkıcılığa başladı. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Kınalı, mesleğini son kez icra etti.

Sağlık sorunları yaşayan ünlü oryantal Didem Kınalı, akşamında ise sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kınalı, "Bugünlerde biraz başım dönüyor. Onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. 'Sahneleri bırakma' diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin" dedi.