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Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı

Ünlü oryantal Didem Kınalı dansı bırakıp şarkıcılığa başladı

Magazin Haberleri

Ünlü oryantal Didem Kınalı, sağlık sorunları nedeniyle dansı bırakıp şarkıcılığa yöneldi. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Kınalı, mesleğini son kez icra etti. Kınalı, dansa ara verme kararını anlattı.

Ünlü oryantal Didem Kınalı, dansı bırakıp şarkıcılığa başladı. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Kınalı, mesleğini son kez icra etti.

Sağlık sorunları yaşayan ünlü oryantal Didem Kınalı, akşamında ise sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kınalı, "Bugünlerde biraz başım dönüyor. Onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. 'Sahneleri bırakma' diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin" dedi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

didem kınalı Magazin Haberler

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