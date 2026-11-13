Ormanda başka bir kadınla ilişkiye girdi! Karısı konumundan bulup bastı

Hindistan'da eşinden habersiz başka bir kadınla ormana giden adam, telefonunun konum bilgisini açık bıraktı. Kocasının nerede olduğunu merak eden kadın, telefon üzerinden konumunu kontrol ederek bulunduğu noktayı tespit etti.

İLİŞKİYE GİRDİKTEN SONRA KARISINA YAKALANDI

Konum bilgisini takip ederek ormanlık alana ulaşan kadın, kocasını başka bir kadınla birlikte yakaladı.

İlişkiye girdikten sonra karşısında karısını bulan adamın gizli buluşması böylece ortaya çıktı. Yaşanan yüzleşme cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.