Ormanda başka bir kadınla ilişkiye girdi! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda başka bir kadınla ilişkiye girdi! Karısı konumundan bulup bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hindistan'da karısını aldatan adam, başka bir kadınla buluşmak için ormanlık alana gitti. Kadınla ilişkiye girdikten sonra telefonundaki açık konum bilgisi yüzünden yakayı ele verdi. Kocasının konumunu takip ederek ormana gelen kadın, eşini başka bir kadınla birlikte yakaladı. Yaşanan yüzleşme kameraya yansıdı.
Hindistan'da eşinden habersiz başka bir kadınla ormana giden adam, telefonunun konum bilgisini açık bıraktı. Kocasının nerede olduğunu merak eden kadın, telefon üzerinden konumunu kontrol ederek bulunduğu noktayı tespit etti.
İLİŞKİYE GİRDİKTEN SONRA KARISINA YAKALANDI
Konum bilgisini takip ederek ormanlık alana ulaşan kadın, kocasını başka bir kadınla birlikte yakaladı.
İlişkiye girdikten sonra karşısında karısını bulan adamın gizli buluşması böylece ortaya çıktı. Yaşanan yüzleşme cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.