Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

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Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun çocukları silah kullanımına özendirdiği belirtilen sosyal medya paylaşımı üzerine harekete geçti. Havalı tüfek tanıtımı ve indirimli silah satın almaya yönelik yönlendirmeler içeren paylaşım hakkında erişim engeli kararı verildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı incelemeye aldı. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, paylaşımda çocuklara silah kullanımını özendiren ifadelerin bulunduğu ve havalı tüfek tanıtımına yer verildiği belirtildi. İçerikte ayrıca indirimli silah satın alınmasına yönelik yönlendirmelerin bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle paylaşım hakkında hukuki süreç başlattı.

PAYLAŞIMA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bakanlık, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulundu. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından söz konusu paylaşım hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN UZMANLARA UYARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerinin korunmasının temel öncelikler arasında bulunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır."

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların paylaşımlarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Çocukları şiddete ve silah kullanımına yönlendirebilecek içeriklere karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Bakanlık, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: Haberler.com