Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Haber Videosunu İzle
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini durdurarak aracın üzerine çıkan bir kişi, elindeki bayraklarla slogan atmaya başladı. Diğer elinde tabanca bulunan şahıs nedeniyle bölgeye özel harekât polisleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında köprünün iki şeridi trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar yaşandı. 

ARACINI SOL ŞERİTTE DURDURUP ÜZERİNE ÇIKTI

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini köprünün sol şeridinde durduran bir şahıs, aracın üzerine çıkarak slogan atmaya başladı.

Bir elinde Türk bayrağı ve yeşil-beyaz renkli bir bayrak bulunan kişinin diğer elinde ise tabanca olduğu görüldü.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Şahsın İsrail'i protesto etmek amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye özel harekât polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında olayın yaşandığı alana müdahalede bulundu.

KÖPRÜDE İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Olay nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sol ve orta şeritleri güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar