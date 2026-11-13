Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar yaşandı.

ARACINI SOL ŞERİTTE DURDURUP ÜZERİNE ÇIKTI

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini köprünün sol şeridinde durduran bir şahıs, aracın üzerine çıkarak slogan atmaya başladı.

Bir elinde Türk bayrağı ve yeşil-beyaz renkli bir bayrak bulunan kişinin diğer elinde ise tabanca olduğu görüldü.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Şahsın İsrail'i protesto etmek amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye özel harekât polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında olayın yaşandığı alana müdahalede bulundu.

KÖPRÜDE İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Olay nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sol ve orta şeritleri güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı.