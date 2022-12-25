Ünlü model Cansu Taşkın'dan iddialı paylaşım! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak poz verdi

Bir dönem aşkları ve kıyafetleriyle olay olan sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle yatarak poz veren Taşkın'a beğeniden çok eleştiri yağdı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığı iddiasıyla bomba etkisi yaratan Cansu Taşkın, o günden bu yana magazin gündeminde çok konuşulan isimlerden. Yaşadığı aşklar kadar paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü model, son pozuyla yürek hoplattı.

MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLMUŞTU

Sosyal medyada paylaştığı birbirinden farklı pozlarıyla beğenileri toplayan ünlü model geçtiğimiz aylarda makyajsız hali ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

İDDİALI POZLARINI ART ARDA PAYLAŞTI

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olanCansu Taşkın kırmızı elbisesi ve yırtmaçlı elbisesiyle verdiği iddialı pozlarını art arda paylaştı. Güzel modele beğeni yağarken, bazı takipçileri verdiği pozdan dolayı Taşkın'ın eleştiri topuna tuttu.