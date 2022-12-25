Ünlü model Cansu Taşkın'dan iddialı paylaşım! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak poz verdi
Magazin Haberleri
Bir dönem aşkları ve kıyafetleriyle olay olan sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle yatarak poz veren Taşkın'a beğeniden çok eleştiri yağdı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığı iddiasıyla bomba etkisi yaratan Cansu Taşkın, o günden bu yana magazin gündeminde çok konuşulan isimlerden. Yaşadığı aşklar kadar paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü model, son pozuyla yürek hoplattı.
Sosyal medyada paylaştığı birbirinden farklı pozlarıyla beğenileri toplayan ünlü model geçtiğimiz aylarda makyajsız hali ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olanCansu Taşkın kırmızı elbisesi ve yırtmaçlı elbisesiyle verdiği iddialı pozlarını art arda paylaştı. Güzel modele beğeni yağarken, bazı takipçileri verdiği pozdan dolayı Taşkın'ın eleştiri topuna tuttu.