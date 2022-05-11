Ünlü Çiftten Kötü Haber! Boşandılar

ARALIK, IĞDIR (Snob Magazin) - Oyuncu İbrahim Çelikkol (39), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 5 yıllık evliliği çatırdadı.

Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

"EVLERİ AYIRMADIK"

Eşi Mihre Çelikkol'dan boşanacağı konuşulan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda Etiler'de oğluyla görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, "Evet maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey." şeklinde konuşmuştu.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

MİHRE MUTLU KİMDİR?

Mihre Mutlu, 1989'da Samsun'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitiren Mihre Mutlu, bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev almış, daha sonrasında kendi ofisini açmıştır. 2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile nikah masasına oturan Mihre Mutlu'nun Ali isminde bir oğlu var. Mihre Mutlu, 11 Mayıs 2022'de 5 yıllık eşi İbrahim Çelikkol'dan boşandı.

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