Ünlü çift Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuhaf ev sırlarını ifşa etti: Tuvalet kapılarımız hep açık

Hollywood'un sempatik çiftleri arasında gösterilen Mila Kunis ve Ashton Kutcher ev sırlarını ifa etti. Daha önce çocuklarını çok kirlenene kadar yıkamadıklarını söyleyerek şaşırtan ünlü çift bu kez de evde tuvalet kapılarını açık bıraktıklarını dile getirdi.

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, iki çocuğuyla mutlu bi evlilik sürdürüyor. Zaman zaman ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen sevimli bu kez ev sırlarını paylaştı.

"TUVALETLERİN KAPISI HEP AÇIK"

E! News'e konuşan çift, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti. "Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu.

"KAPIYI ÇALIP İÇERİ GİRMEK İSTİYORLAR"

Güzel oyuncu, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.