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Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Magazin Haberleri

Üçüncü bebeğine hamile olan 35 yaşındaki Kanadalı komedyen ve oyuncu Katherine Ryan, şişmiş karnını göstermek için duşta çektiği çıplak fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Bebeğinin dünyaya gelmek için çok acele ettiğini söyleyerek şaka yapan Katherina, göğüslerini elleri ile kapatırken duştaki buharla diğer açık yerlerini kapattı.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Komedyen fotoğrafını, kırmızı kalp emojisi ve "En favori hamileliğim ve en güçlü mücadeleci" başlığı ile paylaştı.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Daha önceki ilişkisinden 13 yaşında Violet isimli kızı olan Katherine, şu ankipartneri Bobby Koostra ile geçen sene Fred ismini verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Katherine, "Çocuğun ne zaman dünyaya gelecek?" sorularına ise "Açıklamayacağım sürpriz olsun" diyerek bebeğin doğum tarihini açıklamadı.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kanada Cinsellik Magazin Haberler

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