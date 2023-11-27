Tutuklu Bahar Candan'ın örgüt liderinden para aldığı görüntü ortaya çıktı

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan 100 milyon lirayı aklama suçundan tutuklanan Candan kardeşlerden Bahar Candan'ın bir eğlence merkezinde çete liderinden para aldığı görüntü ortaya çıktı.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bahar Candan'ın bir eğlence mekanında çetenin lideri olduğu iddia edilen bir kişiden para aldığı görüntü basına sızdı.

ÖRGÜT LİDERİNDEN ALIP DANSÇILARA YAĞDIRDI

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, İstanbul'da faaliyet gösteren suç örgütü lideri Onur Apaydın'ın (Nihal Candan'ın eski sevgilisi) Bahar Candan'a para verdiği o anlar ekrana geldi. Eğlence mekanında dansçılarla zaman geçiren Bahar Candan, Apaydın'dan aldığı paraları da dansçılara yağdırıyor. Ortaya çıkan görüntülerin ne zaman çekildi ise bilinmiyor.

CANDAN KARDEŞLERİN OPERASYONU

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi.100 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SADECE BİR KERE YEMEK YEDİK"

Bahar Candan hakimlikteki ifadesinde, "Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiç bir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Alınan ifadelerin ardından kararını açıklayan Hakimlik, 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 3 şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.

ERKEK ARKADAŞINI BAŞKA BİR İSİMLE TANIYORMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 3 gün boyunca sorgulanan Nihal ve Bahar Candan'ın polise 10'ar sayfa ifade verdikleri öğrenildi. İfadeler sırasında, soruların uzun, cevapların ise kısa olduğu belirtildi. Şüphelilere Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın'la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti. Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, ayrıldıktan sonra gerçek ismini öğrendiğini belirttiği öğrenildi.

YEMEKLERE KATILDIKLARINI KABUL ETMEDİLER

Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu yemekli tanıtımlarda da Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için lokantalara veya gece kulübüne birlikte gittiğini söyledi. Nihal Candan, bunun dışında kalabalık bir ortamda herhangi bir organizasyon yemeğine katılmadığını, kimseyi otomobil alması için ikna etmeye çalışmadığını söylediği öğrenildi.

ÇETE ÜYELERİNİ TANIMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapılan işlemler sırasında polisin Candan kardeşlere çete üyelerinin isimlerini okuyarak tanıyıp tanımadıklarını sorduğu, cevap olarak "Hiç birini tanımıyoruz" cevabını aldıkları belirtildi. Bahar Candan'a sosyal medya hesabında "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda, 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri yapmak olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına geçici süre ile el konduğu, telefonların incelemesinin sürdüğü belirtildi.