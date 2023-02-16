Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na katılan Kıvanç Tatlıtuğ, üzüntüsünü dile getirdi: Hayatım boyunca kalbim bu kadar acımadı

Dün akşam düzenlenen Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda bağış toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneye çıkışı ve sözleri gündem oldu. Yürüyüşü yıllar önce rol aldığı Kuzey Güney dizisindeki karakterine benzetilen yakışıklı oyuncu, "Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda bu kadar acımamıştı" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaraları sarılmak için yardım kampanyası düzenlendi. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Depremzedeler için günlerdir yardım toplayan Kıvanç Tatlıtuğ da geceye katılanlar arasındaydı.

"HAYATIM BOYUNCA KALBİM BU KADAR ACIMAMIŞTI"

Tatlıtuğ'un ağır adımlarla stüdyoya girdiği anlar Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakterine benzetildi. Yaşadığı derin üzüntüden bahseden Tatlıtuğ, "Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç bu kadar acımamıştı" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE LİRA BAĞIŞ YAPTI

Oyuncu geçtiğimiz günlerde AHBAP'a 950 bin TL bağışta bulundu. Oyuncu geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek de sağlamıştı.