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TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR!

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize ünlü isimlerden taziye mesajları geldi. Acun Ilıcalı, Çağla Şıkel, Hadise, Beyazıt Öztürk, Tolga Çevik, İpek Açar, Volkan Konak, Alişan, Safiye Soyman, Oktay Kaynarca ve Sibel Can, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun"

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel, "Sabır diliyorum, çok üzgünüm..." mesajını yayınladı.

HADİSE

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..."

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Başımız sağ olsunç Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı dileriz."

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

TOLGA ÇEVİK

"Gece vakti gelen üzücü haberi az önce öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum."

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

İPEK AÇAR

"Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar yaralı mehmetçiklerimize de tez şifalar..."

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

VOLKAN KONAK

"Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun"

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

ALİŞAN

Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'me baş sağlığı diliyorum.

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

SAFİYE SOYMAN

Başın sağ olsun Türkiye'm...

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

OKTAY KAYNARCA

Türkiye şehitlerine ağlıyor… Yürek yakan 9 şehit haberinden sonra ünlü isimlerden taziye mesajları peş peşe geldi!

Pençe – Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim…

Türkiye şehitlerine ağlıyor… Yürek yakan 9 şehit haberinden sonra ünlü isimlerden taziye mesajları peş peşe geldi!

SİBEL CAN

Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Çağla Şikel Türkiye Magazin Haberler

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