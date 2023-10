Türkiye'de İlk Kez Yapılan Miss Fashion Horse Yarışmasında Birinciye At Hediye Edildi

İş insanı Sait Emir tarafından Kemerburgaz yolu Pirinççi Köyü'ndeki Epona Horse Farm'da organize edilen, güzellerin at binerek jüri önünden geçtiği ve at binme hünerlerini de sergiledikleri "Miss Fashion Horse" adlı yarışmada birinci gelen güzele at hediye edildi.

Erkan Özerman'nın jüri başkanı olduğu yarışma ilgi ile izlendi.

Yurt dışında büyük görkemli organizasyonlarla yapılan ve at sevgisinin de ortaya çıkarıldığı güzellik yarışması ilk kez Türkiye'de de yapıldı. "1. Miss Fashion Horse" yarışması, Eyüp Sultan Pirinççi Köyü'nde bulunan ve iş insanı Sait Emir'in sahibi olduğu Epona Horse Farm'da yapıldı.

Sait Emir tarafından organize edilen ve at sevgisi, moda, güzellik anlayışıyla düzenlenen on beş güzelin katıldığı yarışmanın jüri başkanlığını ise ünlü organizatör Erkan Özerman yaptı.

Kız kardeşi Nurkan Özerman Tekelioğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir jüri karşısına çıkan on beş güzel, Chaffemme markasının sahibi ve modacı Melek Doğa imzalı kıyafetleriyle ata binerek hünerlerini gösterdiler.

At hakimiyeti, at ile yürüyüş, kıyafet, at üzerinde duruş gibi farklı açılardan değerlendirilen güzeller yarışma öncesi ise binicilik dersleri aldılar. Güzellerin ata binerken ortaya koydukları hüner izleyenler tarafından alkışlandı.

Yarışmayı organize eden Sait Emir "Bu yarışma ülkemizde bir ilk. Miss Fashion Horse gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edecek. Bu yarışmanın ana fikri at sevgisini ve atlı sporları daha da çok sevdirmek" dedi.

Özerman "Yarışmayı çok beğendim ve kıskandım"

"1.Miss Fashion Horse" yarışmasının jüri başkanı olan ve yıllardır başta Best Model Of Turkey ve Best Model of The World gibi yarışmaları organize eden Erkan Özerman yarışmayı ilginç ve başarılı bulduğunu belirterek "Sait Emir'i kutluyorum.

Çok başarılı bir yarışma, yıllardır neden benim aklıma gelmedi. Yarışmayı çok beğendim ve kıskandım" dedi.

Birinci güzele at hediye edildi…

Yarışmada birinciliği Almila Özerman alırken, aynı zamanda Erkan Özerman'nın yeğeni olan Almila Özerman'a birincilik armağanı olarak at hediye edildi.

İkinci güzel Hatice Polatoğlu tam altın ile ödüllendirilirken, üçüncü olan güzel Buse Ilgaz'a ise altı aylık binicilik eğitimi hediye edildi.

Yarışmada dördüncü olan Gamze Nur Yüksel ve beşinci güzel Yağmur Yalçıntepe ise tatil ödülü kazandılar. Yarışmanın diğer güzelleri Anya Vaidurova, Amita Raşhidi, Şaze Doğan, Riha Saheyli ve Defne Su Koçyiğit ise mansiyon ödülü aldılar.