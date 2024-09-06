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Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak

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Kıbrıs Rus Kesimi tarafından yapılan, Türk askerinin işgalci olarak gösterildiği Famagusta dizisini Netflix yayınlamaktan vazgeçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, "Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır." dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta dizisinin Netflix'te yayınlanmayacağını açıkladı.

NETFLİX GERİ ADIM ATTI

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde skandal bir dizinin yayınlanacağını duyurdu. Kıbrıs Rum Kesimi yapımı olan Famagusta dizisinde Türk askeri işgalci olarak gösterildi. Tepkilerin ardından harekete geçen RTÜK'le Netflix yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıktı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin Netflix'te yayınlanmayacağını açıkladı.

Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunun Bilgisine! 'Famagusta' isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan "Kıbrıs Barış Harekâtı", adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir.

FAMAGUSTA, TÜRKİYE'DE YAYINLANMAYACAK

Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır.

Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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