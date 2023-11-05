Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu

Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, sosyal medya paylaşımıyla rakiplerine meydan okudu. Turabi'nin meydan okuma şekli ise tepki çekti. Turabi, yarışmadaki rakiplerinin resimlerini silahla vurduğu anları yayınladı.

GÖZÜNÜ REKABET BÜRÜDÜ

Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2024'ün kadrosuna giren Turabi'nin gözünü rekabet bürüdü.

RAKİPLERİNİN RESİMLERİNE ATEŞ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde hasta yatağından paylaşımlar yapan ve Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu olan Turabi rakiplerine gözdağı vermeye başladı. Turabi iki kez şampiyonluk yaşadığı Survivor'da yarışacağı rakiplerinin fotoğraflarını karpuzun üzerine yapıştırıp ateş etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Turabi bu hareketinden dolayı tepki çekti.