Tunç Soyer'den 'Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?' sorusuna cevap: Ücreti hayır işine aktardı

İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Tunç Soyer, Tarkan'ın rekor kırdığı İzmir konserinde ücret alıp almadığı konusunu hakkında konuştu. Şarkıcının ücret almadığını belirten Soyer, "Konserden Tarkan'ın cebine bir kuruş girmedi, paranın tümünü bağışladı" şeklinde konuştu.

Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. nlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan konseri, en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

"TARKAN KONSER ÜCRETİNİ HAYIR İŞİNE AKTARDI"

"Tarkan konserden para almadı mı?" sorusu üzerine konuşan Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

2 MİLYON KİŞİYE KONSER VERDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından sahneye çıkan Tarkan, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

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