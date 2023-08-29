Gönül Dağı dizisinin Cemile'si Nazlı Pınar Kaya evlendi

Gönül Dağı dizisinin Cemile'si Nazlı Pınar Kaya, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu İsmail Oral ile evlendi. Çiftin şahitliğini Ecem Özkaya ve Korhan Herduran yaptı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve 100 bölümü geçen Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla ve samimi tavırlarıyla adından söz ettiren Nazlı Pınar Kaya ile meslektaşı İsmail Oral nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Doğal güzelliği ve tül detaylı gelinliğiyle göz kamaştıran Nazlı Pınar Kaya'nın nikah şahitliğini Gönül Dağı dizisindeki rol arkadaşı Ecem Özkaya, İsmail Oral'ın da oyuncu Korhan Herduran yaptı. Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan çift, Büyükada'da düğün yaptı. İki genç ismin düğününe katılanlar arasında Ali Düşenkalkar, Hazal Çağlar, Gülçin Hatıhan ve hem menajer hem de oyuncu olan Gülden Avşaroğlu ile Tuğçe Sarıyılmaz vardı. Instagram hesabından düğünde çekilen bir kareyi paylaşan güzel oyuncu, "Biz cumartesi bir evlen bir evlen" ifadelerini kullandı.

İşte çiftin mutlu gününden kareler...