Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum - Haberler

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Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum

Snob Magazin - Magazin
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Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum

'Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle şöhrete kavuşan Ahmet Melih Yılmaz (33), trans birey olduğunu duyurmuştu. Yılmaz, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Oyuncu, Snob Magazin'in sorularını yanıtladı. Dobra açıklamalar yapan Yılmaz, "Değişim için ilk ameliyatımı oldum" dedi.

Bir döneme damga vuran ekranın fenomen dizisi 'Çukur'da 'Timsah Celil' rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Trans birey olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtan Yılmaz, Snob Magazin'e özel röportaj verdi ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"ARTIK MEMELERİM VAR"

Estetik ameliyatı olduğunu belirten Ahmet Melih Yılmaz, "Birkaç estetik oldum. Burnumu yaptırdım ve göğüs ameliyatı oldum. Değişim işin ilk ameliyatım. Artık memleketim olan Ankara'ya taşındım. İki aydır Ankara'da yaşıyorum. İki günlüğüne ameliyat için geldim. Artık memelerim var. Çalışıp kazandığımı ameliyatlara harcıyorum. Eğer zengin kocam olsaydı milletin gözüne sokar gösterirdim ama öyle bir kocam olmadığı için. Olur inşallah." diye konuştu.

"İSMİMİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

İsmini değiştirmeyeceğini söyleyen Yılmaz, "İsmimi değiştirmeyeceğim. Bu isim yapmak için 32 yılım geçti. Adım Melih olacak deli olacak" dedi.

"ERKEK ARKADAŞIM YOK"

"Tamamen cinsiyet değiştirecek misiniz" sorusuna ise Yılmaz, şöyle cevap verdi: "Cinsiyet değiştirmek için ameliyat olacağım. Trans kadın değilim. O yüzden öyle bir dönüşüm olmayacak. Bana bu kadarı yetiyor. Erkek arkadaşım yok. Olur inşallah."

İLK KADIN ROLÜNÜ OYNADIM

Çukur'un tekrar çekilmesi durumunda dizide yer almak istemediğini belirten Yılmaz, "Ermenistan'da çekilen bir filmde ilk kez kadın rolünü oynadım" dedi. Yılmaz ailesiyle de telefonla görüştüklerini sözlerine ekledi.

Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum

Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum

Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum

Trans Olan Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Değişim İçin İlk Ameliyatımı Oldum

Snob Magazin / Magazin

Melih Yılmaz, Nişantaşı, Röportaj, Estetik, Magazin, Haberler

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